Ucraïna.- Un metge condueix des de València a la frontera d'Ucraïna una ambulància donada a Juntos por la Vida

L'ambulància servirà per a atendre les necessitats sanitàries de refugiats a la seua arribada a la frontera, fugint de la guerra d'Ucraïna. El doctor es quedarà uns dies en eixe punt per a treballar com a voluntari amb l'ONG.

L'ambulància es quedarà en eixe punt per a seguir atenent als refugiats i, posteriorment, quan es puga arribar fins a Ucraïna, es traslladarà a eixe país per a donar-la a l'ONG que treballa com contraparte ucraïnesa de Juntos por la Vida, i allí es quedarà per a atendre les necessitats d'atenció sanitària.

La Fundació Juntos por la Vida està treballant en la ciutat polonesa de Pzremysl, prop de la frontera amb Ucraïna on passen cada dia milers de persones fugint de la guerra d'Ucraïna. Allí un equip de voluntaris està realitzant ajuda d'emergència i humanitària als refugiats i organitzant el seu trasllat a València.