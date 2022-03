L'alcalde de Vistabella, "impactat" davant la desarticulació de la secta: "Estem en xoc"

"Estem en xoc, ja que no ens imaginàvem mai aquesta situació", ha destacat el primer edil, qui ha comentat a Europa Press que no hi havia cap circumstància en aquesta masia que els fera sospitar que en la mateixa s'estava cometent algun delicte.

Alcon ha assenyalat que s'ha assabentat recentment de les detencions, encara que sí que va observar dimarts passat un important desplegament policial en la masia, que es troba a pocs quilòmetres de distància del poble.

Segons ha explicat, "la gent que vivia allí formava part com d'una comunitat i eren alternatius, però mai han ocasionat cap problema i tampoc hi havia grans moviments de cotxes ni cap situació que ens fera sospitar".

L'alcalde ha confirmat que les persones que vivien en la masia treballaven en Vistabella i en altres pobles, però no tenien massa relació amb els veïns de la localitat.