Falles.- El pintor Luis Lonjedo homenatja la Geperudeta amb un mural de tres metres pintat en ple carrer

L'artista va acollir amb il·lusió" la proposta de la productora audiovisual OongakuMEDIA de portar al carrer un homenatge a la patrona de València mitjançant una intervenció d'art urbà.

D'aquesta manera, els centenars de transeünts que han passat per la Glorieta Aza han pogut contemplar a Luis Lonjedo desenvolupant el seu treball amb pinzells de fins a dos metres i mig de llarg sobre un llenç de tres metres d'altura.

"Per a mi és un luxe retre homenatge a la Mare de Déu en aquestes festes com a símbol de la nostra ciutat en Falles doncs en l'imaginari col·lectiu dels valencians no es pot dissociar la festa de la Patrona. He volgut reflectir l'atenta mirada de la Verge agraïda als milers de famílies falleres que li veneren en eixa fervent actitud que és l'Ofrena", explica l'autor en un comunicat.

Malgrat que aquestes Falles estan patint els rigors del vent i l'amenaça de pluja, l'artista ha aconseguit concloure la peça en poc més de sis hores. "És un repte, un desafiament molt agradable ja que és l'autenticitat de l'art amb els possibles errors que comporta la pintura en viu i a mi això em causa emoció", assevera.

OFRENA

El projecte va nàixer de la mà de Javier García de productora OongakuMEDIA. "L'objectiu era enaltir la figura de la Verge en el marc de l'Ofrena però no podia ser i optem per fer-ho abans per les prediccions del temps".

"I qui millor per a aquesta gesta que l'autor de l'hipervisitado mural de 'La Beso' situada en el carrer Moret, entre moltes altres meravelles que ha fet. En breu llançarem un vídeo en xarxes socials amb aquesta performance per a veure tot el procés creatiu entorn de la figura de la Verge i les arrels cristianes dels valencians", avança el responsable de l'empresa.