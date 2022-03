La CEV demana mesures urgents per l'alça de preus energètics i matèries primeres

Amb aquesta finalitat, la reunió del màxim òrgan de govern de la Confederació s'ha avançat sobre la data prevista per a poder recopilar les necessitats dels diferents sectors productius davant el nou escenari.

En primer lloc, la CEV adverteix que és "crític" per al teixit productiu que les mesures de xoc s'implementen amb caràcter d'urgència i que millore l'agilitat administrativa. Així mateix, assenyala que l'engegada de la majoria de les mesures proposades requerirà ampliar el termini del Marc temporal Covid-19 en el si de la Unió Europea, que finalitza el pròxim 30 de juny, i crear un nou Marque Temporal d'Ajudes de l'Estat per a pal·liar els efectes de guerra.

De la mateixa manera, considera que les mesures de liquiditat i d'ajudes directes a les empreses hauran d'estar subjectes al nou Marc Temporal, no a mínimis.

El document acordat pel Comité Executiu inclou mesures laborals com l'aplicació d'ERTO sectorials en les branques més afectades pel desbaratament dels costos energètics i els preus de les matèries primeres. De la mateixa manera, es reclamen ajudes directes com l'establiment, tant a nivell nacional com a autonòmic, de línies d'ajuda a fons perdut a empreses afectades per les pujades de preus i costos i pels efectes de la guerra; així com ampliar les dotacions pressupostàries de programes com el "bo comercie" o el "bo viatge" per a incitar el consum.

MESURES FISCALS

D'altra banda, les mesures fiscals se centren a posposar qualsevol modificació tributària que supose alces impositives o perllongar les reduccions actuals en impostos per l'IVA, el IEE o l'IVPEE. Així mateix, per a assegurar la liquiditat de les empreses s'advoca per ampliar els terminis de sol·licitud de línies ICO i els períodes de manca i, en el cas autonòmic, generar línies específiques per als sectors més afectats per l'alça de preus.

Igualment, la CEV considera necessari "agilitzar, de forma general i amb caràcter d'urgència", els tràmits administratius per a desbloquejar el foment de la inversió en energies renovables, estimular l'autoconsum i afavorir les mesures d'eficiència energètica.

En aquesta línia, es demana, en col·laboració amb la Unió Europea, revisar el sistema marginalista del mercat elèctric mitjançant el desacoble dels preus del gas i, d'altra banda, crear una plataforma europea centralitzada de compra de gas natural que facilite la creació de reserves estratègiques a nivell de la UE.