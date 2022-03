Unidas Podemos espeta a Ribera que "no es suficiente" poner un tope de 180 euros a la energía para bajar el recibo de la luz

Establecer un tope de 180 euros por megavatio/hora (MWh) en el mercado mayorista para el precio de la electricidad, como planteó este jueves la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, "no es suficiente". Así de clara fue este jueves la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, mientras que el portavoz morado en el Congreso, Pablo Echenique, aseguró que "la propuesta de Teresa Ribera de situar el tope en 180 euros/MWh significa que la factura siga desbocada y las eléctricas forrándose".

Díaz se pronunció apenas unas horas después de que Ribera, en una entrevista, recordase que hace unos años "la referencia de 180 euros ya existía como límite" en el mercado mayorista de la energía de España y Portugal, y desapareció en 2019 porque la Unión Europea "prohibió mantener topes". "Es una referencia que, si hace apenas dos años nos parecía a la que nunca se iba a llegar, hoy es poco discutible que debe ser el tope máximo que debemos aceptar en nuestro mercado", planteó la vicepresidenta de Transición Ecológica.

Díaz, no obstante, afirmó que "no están cerradas las propuestas" que se presentarán para contener la factura de la luz, y además recordó que el Gobierno está "trabajando en una salida común europea", que básicamente pasa por una reforma exprés del mercado mayorista eléctrico que desvincule el precio de la luz del coste del gas, el principal motivo por el que se encarece. Para conseguir que el recibo baje, insistió la vicepresidenta segunda "no llega solo con topar los precios, la discusión es cuánto y cómo se paga".

Echenique, por su parte, fue más prolijo en detalles y, a través de Twitter, recordó que "el coste marginal de producir un MWh de las amortizadísimas centrales nucleares e hidroeléctricas es de alrededor de 40 euros y menos de 10 euros", respectivamente. Por ende, poner un tope de 180 euros sin evitar que el gas siga determinando el precio de toda la electricidad implicaría que las eléctricas pudieran obtener beneficios de entre 140 y 170 euros por megavatio por costes que no han tenido. "Hay que sacar ya el gas del tramposo mercado marginalista para limitar los obscenos beneficios caídos del cielo del oligopolio eléctrico", señaló a este respecto el portavoz de Unidas Podemos.

Echenique, además, recordó la propuesta morada de establecer "un recargo especial en el impuesto de sociedades" que pagan las eléctricas "para ayudar a los consumidores con la recaudación extra". Y denunció que "es insultante que, en 2021, con la factura más cara de la historia, las eléctricas cuadruplicaran sus beneficios y el presidente de Iberdrola —imputado por presuntamente contratar al mafioso Villarejo para extorsionar a sus rivales— ganase más de 35.000 euros cada día".