La bailarina rusa Olga Smirnova deja el Bolshoi para irse al Ballet Neerlandés tras rechazar la invasión Rusia

La primera bailarina del Ballet Bolshoi Olga Smirnova ha abandonado la famosa compañía rusa para unirse al Ballet Nacional Neerlandés . La decisión se produce poco después de que la bailarina se pronunciase en contra de la invasión rusa de Ucrania que, según ha confirmado el Ballet Neerlandés, "hace insostenible que siga trabajando en Rusia e imposibilita las colaboraciones artísticas en el mundo de la danza".

Junto a Smirnova también se incorporará a la compañía neerlandesa el bailarín brasileño Víctor Caixeta, segundo solista del Marijinski Ballet de San Petersburgo.

"Tengo que ser honesta y decir que estoy en contra de esta guerra con todo mi corazón. Nunca pensé que me avergonzaría de Rusia. Siempre me he sentido orgullosa de la gran cantidad de talento que tiene nuestro país y de nuestros logros culturales y atléticos", ha explicado la bailarina del Bolshoi, en un mensaje en Telegram difundido por la compañía neerlandesa.

Para Smirnova "es muy doloroso escuchar que la gente está muriendo, perdiendo o abandonando su hogar", y se ha preguntado "quién hubiera pensado hace unas semanas que todo esto sucedería". Por ello considera que aunque no se esté en el "epicentro del conflicto" no se puede "cerrar los ojos ante semejante catástrofe mundial".

Nunca pensé que me avergonzaría de Rusia. Siempre me he sentido orgullosa de la gran cantidad de talento que tiene nuestro país

"La guerra hace que parezca que vivimos en el siglo XX en lugar del siglo XXI, en nuestro mundo moderno e ilustrado esperaría que las sociedades avanzadas puedan resolver sus problemas políticos a través de negociaciones pacíficas", ha deseado la bailarina rusa, de abuelo ucraniano.

Para Smirnova, el Ballet Nacional Holandés "es un gran lugar" para continuar con su trabajo como bailarina y ha asegurado llevar tiempo trabajando en este paso que "solo ha cobrado un enorme impulso por las circunstancias".

La bailarina rusa eligió establecerse en los Países Bajos por el reconocimiento internacional de su ballet nacional, así como por el amplio repertorio, con obras tanto clásicas como contemporáneas. Además, ha asegurado sentir "una enorme admiración" por el coreógrafo de la casa Hans van Manen y por la maestra de ballet Larissa Lezhnina, que tiene los mismos antecedentes rusos y la misma educación que ella.

"Olga Smirnova es una bailarina excepcional a la que he seguido y admirado durante años. Es especial que venga a bailar con nosotros a los Países Bajos, el trasfondo de la llegada de Olga Smirnova al HNB es, por supuesto, triste; Nosotros como compañía estamos particularmente complacidos de que una bailarina tan inspiradora se una a nosotros", dijo Ted Brandsen, director del Ballet Nacional Holandés, sobre la llegada de Smirnova.

En su primer papel con el Ballet Nacional Holandés, Smirnova baila en algunas de las representaciones del último clásico del ballet Raymonda, que se estrenará el 3 de abril.

Por su parte, el bailarín brasileño Víctor Caixeta, segundo solista de 22 años y estrella en ascenso del Ballet Marijinski de San Petersburgo, ha explicado que "debido a las circunstancias" ha tomado la decisión de irse de Rusia. "El lugar al que he llamado hogar durante casi 5 años y el teatro que me dio un gran comienzo en mi carrera profesional. Estoy deseando incorporarme al Ballet Nacional para empezar y crecer más como artista y persona", ha indicado Caixeta.

"Victor es un bailarín muy talentoso y carismático a quien estamos felices de darle la bienvenida a nuestra compañía", ha añadido Ted Brandsen.