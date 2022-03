Los grafiteros, en el punto de mira: Madrid prepara "castigos contundentes"

Las múltiples pintadas sobre los monumentos, papeleras y, hasta árboles, de la recién estrenada Plaza España son solo un ejemplo -aunque el más llamativo por tratarse de un icono recién rehabilitado de la capital- de las pinturas vandálicas que emborronan la ciudad. El martes pasado, una pareja extranjera que paseaba por esta plaza, sorprendidos, no solo por los grafitis que había en ella, sino por los que se habían ido encontrando durante su trayecto por la capital. "No solamente aquí, también en otras áreas hay bastantes y uno dice: 'es Madrid, una ciudad con bastantes turistas, qué pasa que no la cuidan'...", comentaba la alemana a 20minutos.

Pero Madrid es consciente. Tanto los vecinos como su Ayuntamiento quieren sanciones más duras. Lo cierto es que el Gobierno municipal lleva meses preparando una norma más dura contra estas actuaciones vandálicas. Así lo avanzó el delegado del área de Medio Ambiente y Movilidad en su entrevista con este medio: "Vamos a poner un recurso extraordinario en los nuevos contratos y vamos a modificar la ordenanza de limpieza en la que este tipo de cuestiones quedarán reguladas con un régimen sancionador mayor. Es decir, vamos a modificar la ordenanza de limpieza y ver si hacemos un régimen sancionador, especialmente para los graffitis".

Y así lo ha vuelto a confirmar este jueves la portavoz municipal, Inmaculada Sanz, quien ha explicado que se va a hacer un "incremento importante" en lo que tiene que ver con las sanciones relativas a esos graves incumplimientos por parte de algunos "que no hacen otra cosa sino ensuciar el patrimonio de todos". En definitiva, quieren "ser más contundentes en castigar esas conductas que son intolerables y seguir persiguiéndolos desde el punto de vista policial porque son ilegales", ha señalado en rueda de prensa.

En relación con las pinturas que llevan semanas en la nueva Plaza de España, la portavoz ha garantizado que se van a limpiar, aunque por el momento "no existe todavía una estimación sobre el coste" que supondrá la retirada de estas pinturas para las arcas municipales y, en consecuencia, para el bolsillo de los madrileños.