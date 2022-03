El MUBAG acollirà una exposició amb huit obres de la mostra 'El siglo XIX. La colección a la luz' del Prado

Per a la seua presentació, la vicepresidenta primera i diputada de Cultura, Julia Parra, i el director del Museu Nacional del Prado, Miguel Falomir, han mantingut una trobada aquest dijous a Madrid al que també ha assistit el director del MUBAG, Jorge A. Soler, segons ha informat la institució provincial en un comunicat.

D'aquesta manera, el Prat aportarà a la mostra un important nombre d'obres cedides en dipòsit que es podran visitar en la planta primera del MUBAG, juntament amb peces de la institució cultural alacantina i d'altres museus i entitats prestatàries.

El conjunt té com finalitat plantejar un discurs "nou" sobre la pintura del segle XIX. Els dos museus engegaran, a més, un programa amb el qual es desenvoluparan activitats culturals conjuntes referides a l'àmbit de difusió de les obres depositades.

Parra ha agraït la confiança depositada en la Diputació d'Alacant per part d'un dels principals museus europeus. La titular de Cultura ha explicat que "amb aquesta nova mostra volem fer un pas més cap a una cultura de qualitat que desperte l'interés del públic nacional i internacional per conéixer una destacada selecció de peces representatives d'autors de gran rellevància, molts d'ells alacantins, que es reunirà per primera vegada en el MUBAG".

A més, ha remarcat que "la col·laboració amb el Prat és una oportunitat per a recuperar obres de creadors alacantins i posar-les a l'abast del públic, però també per a completar el que va suposar artística i socialment el segle XIX amb temes de gran interés d'autors que fins ara no han estat representats amb caràcter permanent en el MUBAG".

La cooperació de la Diputació amb el Museu Nacional del Prat es remunta als anys 90, quan la institució alacantina va assumir els fons del Museu d'Art Modern, predecessor del Museu Nacional del Prado, i es van depositar en ocasió de la inauguració del Palau Provincial en 1932.

Algunes d'eixes obres han romàs de manera ininterrompuda sota la custòdia de la institució provincial i s'exposaran per primera vegada en el nou projecte expositiu del MUBAG. En 2012 i 2013 es va ampliar amb 15 quadres i de manera molt recent amb 10 més, 8 dels quals formaran part de 'El siglo XIX. La colección a la luz'.

El MUBAG conserva en l'actualitat 28 obres del Prado, algunes de gran grandària. Ha participat en la seua restauració personal especialitzat del MUBAG sota la direcció del Museu Nacional del Prado, garantint amb la seua tasca un estat de conservació excel·lent.

Totes aquestes obres es podran veure en 'El siglo XIX. La colección a la luz', l'exposició permanent del museu alacantí que s'obrirà al públic en les pròximes setmanes.