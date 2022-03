La Batalla de Flors torna en 2022 després de ser suspesa per la pandèmia els últims dos anys

L'edició d'enguany de la Gran Fira de València recupera en la seua programació aquesta tradició que no es va poder celebrar en 2020 ni l'any passat per les restriccions vinculades a la pandèmia per la covid-19. Galiana ha explicat que l'import total de la contractació aconsegueix els 67.188,80 euros, IVA inclòs.

Una vegada aprovats els plecs de les prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que han de regir la licitació, s'ha obert el període perquè les licitadores interessades puguen presentar-se al concurs públic.

"Recuperar una tradició centenària i tan vinculada a l'imaginari col·lectiu quant a la València del mes de juliol és un senyal més d'avanç respecte al que ha suposat la pandèmia per a la nostra societat i, en particular, per a la cultura festiva de la nostra ciutat", ha posat en valor Galiana.

Per a Galiana, la Batalla de Flors "és un dels actes festius que més afecte genera entre els veïns i veïnes i farem tot el possible per a poder recuperar-la enguany, com ja hem fet amb les Falles i com esperem que en les pròximes setmanes es puga fer també amb celebracions que necessitem tornar a veure en els nostres carrers, com la de la Setmana Santa Marinera, sempre que la situació sanitària ens ho permeta", ha afegit.