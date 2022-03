¿Es buena idea pedir un préstamo para pagar deudas o puede resultar una ruina?

Los préstamos son una buena alternativa para poder tener liquidez a la hora de emprender en un negocio, poner en marcha un proyecto nuevo, etc. No obstante, acumularlas deudas puede provocar que una persona, al final, sea incapaz de pagarlas.

Según la última publicación de la Agencia Tributaria existen unos 7.414 morosos, es decir, personas tanto físicas como jurídicas que no están al tanto de sus obligaciones fiscales. Puede ser tanto por no querer pagar los impuestos correspondientes como por no ser capaz de afrontarlos.

Afrontar las deudas para evitar que suba el interés de demora

Un hombre agobiado por las deudas Pexels

Entonces, si un usuario no puede afrontar una deuda… ¿Qué opciones puede contemplar? Lo primero que hay que tener en cuenta es que no se puede dejar pasar las deudas pendientes, puesto que, a medida que va pasando el tiempo, el interés de demora irá aumentando, por lo tanto, la deuda seguirá creciendo.

De esta manera podría llegar un momento en el que la persona acabaría en listas de morosos como la Asnef, lo que implicaría que no podría realizar trámites tan comunes como contratar una línea de teléfono, cambiar la compañía de la luz o el gas, etc.

Préstamo de reunificación de deudas

Declaración de la Renta, calculadora, renta. LA INFORMACIÓN

En estos casos se puede contemplar pedir un préstamo para terminar de pagarlo todo de golpe. Este tipo de producto se conoce como préstamo de reunificación de deudas. La idea es que, en vez de tener diferentes cuotas con sus intereses concretos, se pueda reducir todo a una mensualidad con un interés determinado.

Pero… ¿Es una opción viable? “Siempre que el resultado en términos de cuota sea positivo y posible. Es decir que la cuota del nuevo préstamo con el que saldar deudas sea más bajo que los anteriores y, especialmente, que podamos pagarlo que no suponga un riesgo más” explica Antonio Gallardo, experto de Banqmi, comparador financiero de iAhorro.

Evaluar los riesgos

Esto significa que, antes de nada, es importante evaluar los riesgos que puede implicar la operación. Esto se debe a que, si el usuario no lo mide bien, puede acarrearle más problemas que soluciones.

“Aunque los fondos nos permitan saldar deudas luego no podamos pagar ese préstamo y nos conlleve un problema de impago que generalmente es potencialmente mayor al tener un importe más elevado que la deuda que queremos saldar” advierte el experto de Banqmi.

Calculadora y billetes. ©[eli_asenova de Getty Images Signature] a través de Canva.com.

Si tenemos un conjunto de pequeñas deudas y las agrupamos en una mayor, por ejemplo, podemos acabar con un préstamo de una cantidad bastante elevada. Eso conllevará asumir un interés mayor con un periodo de amortización a largo plazo. Por lo tanto, arrastraremos la deuda durante más tiempo del inicialmente previsto.

Otras alternativas a tener en cuenta

Pedir un préstamo de reunificación de deudas conlleva sus riesgos, por lo tanto, conviene estudiar otras opciones que no supongan un riesgo tan elevado.

“La primera alternativa siempre debe ser el ajuste de nuestro presupuesto natural. Un buen presupuesto debe distinguir de los gastos obligatorios de los que no lo son y son susceptibles de disminuir, por ello debe ser siempre el primer paso, ya sea para que con ese ahorro podamos afrontar las deudas en su totalidad o parcialmente, y con ello como mínimo el esfuerzo de un nuevo préstamo sea menor”, aconseja Gallardo.

La primera alternativa siempre debe ser el ajuste de nuestro presupuesto natura

De esta manera, cuando una persona se ve ahogada con un préstamo tendrá que hacer un balance de los gastos fijos (alquiler, hipoteca…) y variables (compras, cenas fuera de casa…). Durante un periodo de tiempo tendrá que reducir los gastos variables y, de esa manera, afrontar el pago del préstamo a través de sus propios ingresos.

En el caso de que la deuda sea pequeña, pero no se pueda recurrir a la vía del ahorro, se puede acudir a amigos o familiares. Probablemente puedan entender la situación del usuario y ofrecerle cuotas y plazos de devolución más flexibles.

En definitiva, antes de endeudarse con un préstamo es recomendable que el usuario haga un balance de los ingresos y gastos para saber si realmente podrá afrontar la operación.