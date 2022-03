Entrevista | Mónica Chinchilla: "Putin está usando la estrategia del 'hombre loco' para generar miedo"

Mónica Chinchilla Adell es profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Navarra especializada en el control de armas de destrucción masiva. También es investigadora en el think tank Global Affairs de la Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la UNAV. La profesora responde a 20minutos sobre las consecuencias geopolíticas de la guerra en Ucrania, el uso de las armas nucleares por parte del Kremlin, la estrategia del 'hombre loco' que está usando Putin y la posible renuclearización del mundo tras este conflicto.

Putin asegura que una de las causas para entrar a Ucrania es evitar que la OTAN se posicione en sus fronteras, pero ya hay países de la Alianza en el Báltico que son fronterizos. ¿Por qué con Ucrania ha actuado de esta forma?

Putin lleva reclamando Ucrania desde hace bastante tiempo, pero esa amenaza de la que habla no es real ni está justificada por la expansión de la OTAN hacia el este. No hay signos de adhesión inmediata. Son excusas que poco a poco ha ido construyendo para justificar lo que está haciendo. Del mismo modo ha ido soltando mentiras, como la última de los laboratorios de armas biológicas americanas en suelo ucraniano, para justificar sus acciones.

En ocasiones leemos perfiles de Putin que le califican de persona desequilibrada. ¿Cree que es realmente así o puede formar parte de una estrategia?

Es uno de los puntos clave de la estrategia y explica un poco lo que sucede y lo que puede llegar a pasar. Putin da la impresión de ser imprevisible y, a la vez, no parece que tenga miedo a ningún tipo de riesgo. Tampoco sabemos cuándo va de farol, porque muchas veces cumple lo que dice. A veces juega un papel de víctima cuando dice "es que no han dejado otra opción" y a veces también de héroe, con lo de "tenemos que desnazificar Ucrania". Esto puede ser parte de su personalidad y parte de su estrategia, lo que se llama el madman theory o 'del hombre loco'.

¿Estrategia del 'hombre loco'?

Sí. Es una estrategia que también usó Nixon durante la guerra de Vietnam, pero no le salió muy bien. La estrategia es la de parecer un tipo chalado sin ningún tipo de escrúpulos. Dando esta imagen generas miedo... y el miedo en un conflicto es una aspecto muy importante para provocar pánico a tus enemigos.

¿Para que el adversario no quiera atacar por miedo a cómo puedas responder?

Exacto. Esto hace que el resto sea más cauto y así tienes la primera palabra en las conversaciones. Si nos damos cuenta, estamos todo el tiempo hablando de qué quiere Putin, qué nos demanda Putin... pero no de las demandas de Ucrania o de las de Europa y eso le pone a él al mando de la situación. Es verdad que se le está yendo un poco de las manos y el conflicto está escalando bastante más de lo esperado. Ucrania está contraatacando a sus fuerzas convencionales mejor de lo que se preveía y Europa está muy unida. Ahí es donde el plan de hacerse el loco puede dar más miedo, porque al escalar el conflicto no sabemos hasta dónde puede llegar.

¿Cree que puede llegar a usar las armas nucleares?

Creo que no. La disuasión nuclear sigue funcionando y las consecuencias son tan grandes que ahora mismo ni a él le compensaría. Creo que Putin se quiere anexionar de alguna forma Ucrania, pero no destrozarla.

Entonces, ¿hasta donde podría llegar?

Caben otras opciones que no sean lanzar un arma nuclear como las que tiene Rusia, que puede llegar a ser 3.000 veces más potentes que la de Hiroshima. Están las armas nucleares tácticas, más pequeñas, de mucha menos potencia y que se pueden lanzar a un punto concreto y saber cuál es el objetivo. Sería una demostración de fuerza. pero más limitada, de un tercio más o menos de lo que fue Hiroshima, lo cual no deja de ser una potencia considerable.

Parece que hemos vuelto a un escenario geopolítico donde las armas nucleares vuelven al centro del debate. ¿Vamos a una renuclearización del mundo?

Creo que no. Hay una conciencia bastante clara en el mundo de lo que supone tener un arma nuclear y utilizarla. Desde que se adoptó el nuevo Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares se ha creado mucha conciencia social. La situación actual puede generar algo de paranoia, pero aparte de los estados que ya tienen armas nucleares, los que sabemos que las tienen fuera de la legalidad como Pakistán, India, Israel o Corea del Norte, y los que siguen con el propósito de tenerlas como Irán, el resto no tiene voluntad de armarse nuclearmente.

"Hay una conciencia bastante clara en el mundo de lo que supone tener un arma nuclear y utilizarla"

¿Por qué hay países que sí que pueden tener armas nucleares y otros no?

Es una cuestión jurídica que responde al contexto en el que se creó el Tratado de No Proliferación Nuclear en 1968. Fue el primer acuerdo para regular las armas nucleares y su artículo nueve dice que los Estados que las probaran antes de 1967 pueden seguir poseyéndolas. Y son sólo cinco: China, EE UU, Rusia, Reino Unido y Francia. El resto han hecho las pruebas nucleares posteriormente, por lo que legalmente no podrían tener estas armas, aunque sabemos que las tienen.

En cuanto a las negociaciones, Ucrania ya ha renunciado a entrar en la OTAN, pero Rusia tiene otras peticiones como la independencia del Donbás. ¿En qué posición quedaría Ucrania si al final acepta todas las condiciones rusas?

Sentaría un precedente y provocaría que Rusia, una vez conseguido ese objetivo, lo intentase después en otras regiones de Moldavia o Georgia, o en otros países con los que hace frontera. Rusia diría "con esta estrategia he conseguido lo que quiero, pues puedo seguir haciendo lo que me da la gana".

Y si esto ocurre, ¿qué tendría que hacer la comunidad internacional?

Lo más lógico y razonable sería realizar un referéndum que realmente pudiera determinar si la gente del Donbás quiere ser rusa o ucraniana, bajo las normas internacionales y controlado por Naciones Unidas para vigilar que realmente se realiza de forma justa y legal. Eso sí, dudo que Putin aceptará este referéndum controlado por un elemento externo que no sea él, o la propia Rusia, claro.

A lo que no ha renunciado Zelenski es a entrar en la Unión Europea. ¿Podríamos ver en un corto espacio de tiempo a Ucrania dentro de la UE?

Se barajó la posibilidad de que Ucrania pudiera ingresar de forma prematura, pero no creo que haya consenso porque la UE tiene unos criterios muy concretos para entrar y muchos los incumple Ucrania. Entrar sin los requisitos sería una excepción que de nuevo puede sentar un precedente peligroso. Turquía lleva muchos años intentando cumplirlos y no lo ha hecho. Así que creo que tampoco Ucrania lo lograría tan rápido.

¿Y China? ¿Cree que podría finalmente tomar parte y apoyar a Rusia?

Es posible que se posicione con Rusia, pero sin estar dispuesta a darlo todo por Putin. No creo que le compense entrar en el conflicto con aportación militar. Con ayuda económica, quizá. China no se esperaba esta reacción de Putin y tampoco tiene muy claro cómo actuar. Hay cosas con las que China no está de acuerdo y cuando se empezó a hablar de la amenaza nuclear puso el grito en el cielo. A China no le compensa comprometerse cien por cien con un bando porque también depende mucho de Europa y de Estados Unidos.