Cambio al horario de verano en España: ¿qué día se cambia la hora en 2022?

Durante el mes de marzo, con la incipiente llegada de la primavera, ya se nota que los días son cada vez más largos, lo que indica la cercanía de la nueva estación y, por tanto, que es hora de cambiar los relojes y pasar del horario de invierno al de verano.

Este cambio de hora se produce todos los años el último domingo del mes de marzo, por lo que este año será durante la madrugada del domingo 27 de marzo de 2022, cuando a las 02.00 horas pasarán a ser las 03.00 horas.

Esto quiere decir que esa noche que va del domingo al lunes tendrá una hora menos, ya que el reloj se adelanta en una hora. A partir de entonces, por las mañanas los españoles notarán que el cielo todavía no ha terminado de amanecer, pero, por el contrario, por la tarde tardará más en anochecer.

El cambio de horario de verano

Es así como se pasa del horario de invierno actual al horario de verano, que dura desde el último domingo de marzo y hasta el último domingo de octubre, tal y como regula la Directiva 2000/84/CE del Consejo de la Comunidad Europea.

El motivo de este cambio horario es fomentar el ahorro energético al aprovechar durante más tiempo las horas de luz del sol natural en el horario laboral y reducir el consumo de energía.

Sin embargo, el debate del cambio de hora sigue abierto, pero todavía no hay indicios de que vaya a prescindirse definitivamente y no hay unanimidad en suprimir o no el cambio de hora. De hecho, se acaba de publicar en el BOE el inicio y el fin del cambio horario de verano hasta 2026.