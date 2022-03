Hisenda recomana usar els preus de referència de la base de l'IVE per a establir pressupostos de licitació

Així mateix, ha aconsellat que en els plecs de clàusules administratives que regisquen la contractació de les obres, així com en els contractes de servicis de redacció de projectes d'obres en les quals és aplicable la base de dades, conste que s'ha tingut com referència els preus publicats per l'IVE, ha arreplegat la Generalitat en un comunicat..

Amb aquesta instrucció, es pretén oferir als òrgans de contractació un criteri perquè els pressuposats base de licitació siguen els més adequats als preus de mercat, tal com estableix la Llei de Contractes del Sector Públic.

El sotssecretari d'Hisenda, Daniel González Serisola, ha indicat que l'objectiu que es persegueix amb aquesta mesura "és promoure la coordinació de la contractació pública i establir un criteri homogeni, així com que el conjunt de les obres de la Generalitat opere amb costos similars per a una mateixa unitat d'obra. Així, s'aconsegueix evitar disparitat de preus per discrepàncies en els criteris de valoració. A més, considerem que els preus de referència que estableix l'IVE són els més adequats a la realitat actual".

"La base de dades de l'IVE servirà de referent en la relació entre els diferents agents que intervenen en l'execució i gestió de les obres davant possibles incidències o modificacions que es puguen produir", ha assenyalat el responsable de la coordinació de la contractació pública, qui ha afegit que la licitació ha de ser una oportunitat de selecció dels projectes més solvents i l'elecció d'un preu adequat ajuda a comptar amb operadors competitius i desenvolupar les obres atenent a criteris socials ètics i ambientals".

La base de dades està actualitzada a preus de 2022 en Edificació i a partir d'ara s'actualitzarà de manera trimestral en lloc d'anualment davant la fluctuació de preus. A més, aporta una sistematització per a la descripció de les unitats d'obra conforme a les normes i especificacions tècniques de les diferents administracions i, en concret, per a la determinació del seu cost.

L'IVE és una fundació d'interés públic, constituïda en 1986, promoguda per la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. La Junta de Patrons aglutina al col·lectiu de professionals implicat en el procés edificatorio i urbanístic: l'Administració, col·legis professionals, associacions de fabricants, promotors i promotores, constructors i constructores, usuaris i usuàries, així com centres docents i tecnològics.