Letra de 'Hentai', el nuevo single de Rosalía

Rosalía ha estrenado un nuevo tema, Hentai, que pertenece a su nuevo álbum, Motomami, que se estrena este viernes 18 de marzo de 2022 y del que ya se conocen algunas canciones que lo integrarán.

Al tema de La fama, en colaboración con The Weeknd, así como Saoko, se le suma ahora Hentai, el nuevo tema que estará dentro de este disco y que acumula en estos momentos más de 1,5 millones de reproducciones en YouTube.

Letra de 'Hentai', de Rosalía

Pa', pero mírate

No pienses más, na' que pensar

Tan rico no puede ser

De cuero na', pero estoy encuerá' (Ah-ah)

Te quiero ride como a mi bike

Hazme un tape modo Spike

Yo la batí hasta que se montó

Segundo es chingarte, lo primero e' dios

So, so, so, so, so, so good, good, good

So, so, so good, so, so, so good

So, so, so good

So good, mmm, so good

Enamorá' de tu pistola roja amapola

Crash, esa ola casi me controla

Enamorá' de tu pistola roja amapola

Crash, esa ola casi me controla

Te quiero ride como a mi bike

Hazme un tape modo Spike

Caro, como quе tiene un diamante еn la punta

Siempre me pone por delante de esa' p*ta'

So, so, so, so, so, so good, good, good

So, so, so good, so, so, so good

So, so, so good

So good, mmm

Bebé, te quiero comer ya, ya

Ya te quiero hacer hentai

Ya te quiero hacer hentai

Ya te quiero hacer hentai

Hacerte hentai

Mmm, hentai