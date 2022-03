Falles.- L'ofrena a la Geperudeta es manté com estava programada a partir d'aquest dijous a la vesprada

Així, ha indicat que malgrat les condicions meteorològiques adverses, el vent i la pluja que han obligat a primera hora d'aquesta jornada a cancel·lar la recollida de premis grans i la mascletà en la plaça de l'Ajuntament de València, l'ofrena roman en el calendari faller tenint en compte que les previsions meteorològiques indiquen que "les precipitacions amainaran cap a la vesprada".

La JCF ha assegurat que el dispositiu humà, tècnic i de recursos per a l'ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats amb motiu de les Falles de 2022 "està preparat" perquè la desfilada comence aquest dijous "seguint els horaris i recorreguts programats".

L'entitat ha destacat que membre de l'organisme, al costat dels vestidores de la patrona, Policia Local, Protecció Civil i altres cossos de seguretat treballen en el dispositiu d'organització de l'ofrena "perquè totes les falleres i fallers puguen gaudir d'un dels actes més especials del calendari festiu".

Els sectors Russafa B i Mislata obriran els torns a partir de les 15.30 hores i els tancaran Russafa A i Jesús a les 22.30 hores i a les 22.15 hores, respectivament, per a donar pas a les cases regionals, juntes locals; la comissió Enginyer José Sirera-Pío IX, la de la Fallera Major Infantil de València d'enguany, Nerea López; les màximes representants infantils de les festes de Múrcia, Castelló i Alacant; les últimes cinc falleres majors infantils de la capital valenciana i Nerea López al costat de la seua cort d'honor per a tancar l'acte.

Aquesta últimes passaran davant la patrona acompanyades pels membres de Junta Central Fallera i la Banda Municipal de València. Enguany, les comissions falleres accediran a la plaça de la Verge per a depositar els seus rams davant la Geperudeta pels carrers de la Pau, Lluís Vives, Avellanes i Palau (via 1) i pels carrers Guillem de Castro, Quart i Cavallers (via 2).

"MOLTA FORÇA"

La Junta Central Fallera envia "molta força a totes les comissions que porten tot l'any treballant per a gaudir d'aquesta setmana fallera i d'un dels actes més destacats del calendari faller com és l'ofrena" a la Mare de Déu dels Desemparats. "Som un col·lectiu que pot amb totes les adversitats, entre elles el temps", ha subratllat l'entitat.

La JCF ha agregat que "com és habitual, s'informarà de qualsevol novetat" en aquest acte del calendari faller de 2022 mitjançant els canals oficials de l'organisme.

MÉS DE 93.000 PERSONES

Està previst que més de 93.000 persones desfilen entre aquest dijous i divendres davant la patrona dels valencians. Els participants en aquest acte són els integrants de les comissions falleres que pertanyen a la Junta Central Fallera (JCF) de València -amb un cens de 93.464 persones i entre les quals s'inclouen les falles d'aquesta ciutat i de poblacions pròximes com Burjassot, Mislata, Xirivella i Quart de Poblet-, de cases regionals i d'altres festes de la Comunitat Valenciana.