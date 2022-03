Falles.- Destrossen la vagina del monument sobre el cos femení de la Falla Lepanto

L'acte vandàlic s'ha produït aquesta matinada i ha causat importants danys en la figura que no podran solucionar-se completament, ja que, encara que l'artista fallera, Anna Ruiz, ha intentat recuperar els trossos, la pluja caiguda sobre la ciutat ha fet que es xopara el material i siga impossible una reconstrucció total, ha lamentat la pròpia autora del monument en declaracions a Europa Press.

Ruiz ha recalcat que aquesta falla, que porta el lema 'Vita activa', "no pretén ofendre a ningú, sinó tot el contrari, mostra la bellesa del cos femení d'una manera natural i no com un objecte de consum eròtic o pornogràfic, que és com sempre s'ha utilitzat".

"GRUP NO MAJORITARI"

La creadora assegura que la majoria de persones que han vist la falla durant aquests dies s'han acostat a ella "d'una forma empàtica", però apunta que l'atac reflecteix també la posició d'un grup de persones "que no és majoritari", subratlla.

"És al·lucinant i sorprenent que una vagina encara seguisca sent alguna cosa molest per a alguns quan tots naixem d'ella i som alimentats per pits. Sabem que existeix eixe rebuig cap al cos femení. Tinc una altra figura de nu masculina i, de moment, no ha patit cap agressió ni comentari negatiu", ha agregat.

Així mateix, Anna Ruiz ha defès que les Falles i l'art en general han de poder "posar en evidència" les diferents opinions i realitats socials".

En la mateixa línia, fonts de la comissió fallera han lamentat els danys i han asseverat a Europa Press que aquest tipus de comportaments "van en contra de l'esperit de les Falles i del respecte de la dona".

La destrossa de la falla ha provocat reaccions en xarxes i de diversos representants polítics, entre ells el diputat de Compromís Joan Baldoví, qui ha manifestat: "Hi ha energumens als quals els molesta el cos de la dona quan no es mostra només per al placer dels homes. Aquesta és l'Espanyita de Vox. Fàstic i ràbia. Tot el meu suport a la Falla Lepanto i a l'artista Anna Ruiz".