El vent aconsegueix els 71 km/h a l'aeroport de València i supera els 60 km/h en altres punts de la província

Així ho indiquen les dades facilitades per l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a la Comunitat Valenciana a través de les seues xarxes socials. Aquesta entitat indica que el vent serà molt fort durant tot el matí d'aquesta jornada.

L'Aemet assenyala que el vent fort i persistent de gregal (nord-est) ha registrat durant la passada matinada a Barx ratxes de 68 km/h que han sigut de 64 km/h a Xàtiva, i de 58 km/h a Utiel, Castelló de la Plana, i l'aeroport de València.

A més, en la passada matinada el vent ha superat els 50 quilòmetres per hora a Bicorb (55), Xàbia (54), Polinyà de Xúquer (54), Carcaixent (53), i València (51). En altres localitats les ratxes s'han aproximat als 50 quilòmetres per hora. Est és el cas de Xelva, amb 49 quilòmetres per hora; Miramar, amb 48 km/h, i Benidorm, amb 47 km/h.

L'Agència Estatal de Meteorologia ha exposat també que en el litoral hi ha mar grossa i que s'ha registrat una "altura significativa" d'ones (mitjana del terç de les ones més altes) de 3,5 metres amb pics màxims que s'han acostat els 5 metres.

Per la seua banda, Emergències de la Generalitat valenciana ha indicat que el litoral de València i el de Castelló estan en preemergencia taronja per fenòmens costaners, segons arrepleguen les seues xarxes socials. L'administració autonòmica demana als ciutadans que no s'acosten espigons i passejos marítims.

El fort vent i la pluja han obligat a tancar al trànsit marítim els ports de València i Sagunt (València), segons ha informat l'Autoritat Portuària de València (APV).