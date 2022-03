L'audiovisual valencià arriba al Festival de Màlaga amb 14 produccions

A més de donar suport a les catorze produccions valencianes que es presenten en les diverses seccions del festival, la Generalitat ha organitzat un conjunt d'activitats de promoció internacional de l'audiovisual valencià en el marc de MAFIZ, dins de la primera edició de 'Territori Espanya', dedicada a la producció en el nostre territori.

"La nostra és l'autonomia convidada a les activitats preparades en aquesta finestra dirigida al treball del sector audiovisual i, per açò, des de Cultura de la Generalitat acompanyem en aquesta fita al nostre sector per a presentar les propostes audiovisuals i els projectes cinematogràfics a representants de la indústria cinematogràfica i televisiva de tot el món", afirma, en un comunicat, el conseller de Cultura, Vicent Marzà.

"La participació en aquest espai -subratlla Marzà- suposa una oportunitat per a establir contactes i relacions de negoci entre els productors valencians i els professionals de tot el món acreditats en l'esdeveniment, especialment de l'àrea iberoamericana".

I afig: "També és una ocasió perquè les productores valencianes puguen generar projectes d'abast internacional, busquen noves vies de finançament i accedisquen a distribuïdors i festivals de prestigi internacional. Promourem la tasca dels professionals de l'audiovisual valencià que treballen des d'àmbits tan diversos com la direcció, la producció, la distribució, l'exhibició, la interpretació, l'escriptura de guions o la composició de bandes sonores".

Les trobades de treball s'iniciaran el pròxim 24 de març i en aquest context, l'Ajuntament de Màlaga entregarà als representants de la Generalitat la Biznaga d'Honor del festival.

Durant tota la jornada hi haurà diverses sessions en les quals intervindran representants de Cultura de la Generalitat, À Punt Mèdia, l'Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV), l'Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual (AVAV), associacions de productors i València Region Film, que aglutina les diverses Film Comission i Film Office valencianes.

Cultura presentarà les diverses línies d'ajudes al sector audiovisual, així com el catàleg de promoció del curtmetratge valencià 'Curts Comunitat Valenciana'. També es presentaran tres projectes de llargmetratges de ficció que compten amb ajuda a la producció de l'IVC: 'Pequeños calvarios' de Los Hermanos Polo; 'Un bany propi' de Mecomlys; i 'Les vacances de Mara' de Tarannà Films.

FICCIÓ I DOCUMENTAL

L'audiovisual valencià estarà representat amb catorze produccions que es podran veure en les diverses seccions del festival. Dels onze llargmetratges amb participació valenciana que es presenten, nou són de ficció i dos són documentals.

En l'apartat del curtmetratge, han sigut seleccionats un curt de ficció, un documental i un d'animació. Cinc de les catorze produccions que es presenten compten amb ajudes de l'IVC.

El Festival de Màlaga ha triat com pel·lícula de clausura fora de competició 'Llenos de gracia' (2022), segon llargmetratge del valencià Roberto Bovaira, coproduït pel castellonenc Fernando Bovaira per a Misent Produccions i amb ajudes a la producció de l'IVC.

També dins de la secció oficial anara de concurs es projecta 'Alcarràs' (2022), dirigida per Carla Simón i produïda per la valenciana María Zamora per a Elastica Films. La pel·lícula va obtindre l'Ós d'Or en la passada edició de la Berlinale.

En la secció oficial de llargmetratges a competició figuren 'Mi vacío y yo' (2022), tercera pel·lícula del valencià Adrián Silvestre; i 'The Gigantes' (2021) segon llargmetratge de la valenciana Beatriz Sanchís que ha sigut rodat i produït entre Mèxic i els Estats Units.

Igualment, en la secció oficial a concurs es projecta 'Nosaltres no ens matarem amb pistoles' (2022), dirigida per Maria Ripoll i coproduida per la valenciana Lina Badenes per a Turanga Films.

Rodada entre Quartell i Almenara, la pel·lícula compta amb ajudes a la producció de l'IVC, està escrita pels valencians Víctor Sánchez i Antonio Escámez i és l'adaptació de l'obra teatral homònima de Víctor Sánchez, guanyadora del Premi Max a millor autoria revelació 2016.

Dins de les projeccions especials anara de concurs de la secció oficial figura 'Cámara Café, la pel·lícula' (2022) dirigida per Ernesto Sevilla i protagonitzada i coproducida pel valencià Arturo Valls per a Pólvora Films.

També es projecta 'Toscana' (2022), escrita i dirigida per l'alcoià Pau Durà i coproducida per Carles Pastor per a la Gaia Audiovisuals. Compta amb les ajudes a la producció de l'IVC.

En la secció oficial de ZonaZine competeix 'Una película póstuma' (2022), l'últim llargmetratge de ficció escrit i dirigit pel valencià Sigfrid Monleón i produït per Malas Compañías.

Dins de la secció oficial de llargmetratges documentals fora de concurs també està present Sigfrid Monleón, que escriu i dirigeix 'Mario Camus según el cine' (2022), una producció d'Ariane Films i Trueba & Trueba Produccions sobre la vida i l'obra del cineasta càntabre mort recentment.

En l'apartat de llargmetratges de la secció 'Afirmant els drets de les dones' es projecta el documental 'Las cartas perdidas (la prisión y el exilio de las mujeres republicanas)' (2021), dirigida per la valenciana Amparo Climent i coproduïda per Giovanna Ribes para Tarannà Films.

PROJECCIONS PER A PROFESSIONALS

Dins de les projeccions per a professionals de MAFIZ, es presenta 'En temporada baja' (2022), una comèdia dirigida pel valencià David Marqués, produïda per Paloma Mora per a TV ON i que compta amb ajudes de l'IVC.

En la secció oficial de Cinema Cuina ha sigut seleccionat el curt documental de 26 minuts 'La esencia sostenible' dels alacantins Manuel Sánchez Martín i Vicente Seva, que repassa la trajectòria culinària de la xef María José San Román.

Finalment, en la secció oficial de curtmetratges figura 'Purasangre', cinqué curt escrit i dirigit pel valencià César Tormo. En la secció oficial d'Animazine es presenta el curt d'animació 'La veu i el vent', de l'animadora d'Oliva, Teresa Pérez Girau. Aquest curt d'animació té ajudes a la producció de l'IVC.