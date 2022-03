El sector ceràmic mostra la seua preocupació per les parades en el transport que "poden forçar a parar forns"

L'Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics (ASCER) ha expressat la seua preocupació per les conseqüències de les parades en el transport. Així, ha manifestat que comparteix amb el sector del transport la "complexa" conjuntura que travessa per l'alça dels costos dels carburants i que respecta el dret a vaga dels treballadors, no obstant açò, rebutja "enèrgicament" l'acció dels piquets "que estan vulnerant el dret al treball d'aquells que no secunden les parades".

ASCER ha apel·lat al Govern perquè les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat garantisquen la seguretat i l'activitat dels transportistes que no secunden la vaga.

Segons ha indicat la patronal del sector en un comunicat, la indústria ceràmica està travessant una de les pitjors crisis dels últims anys a causa de l'increment desmesurat del preu del gas, electricitat i matèries primeres; i agreujada per l'amenaça de falta d'argiles blanques a causa del conflicte a Ucraïna.

"Les parades en el transport arriben en el pitjor moment i, si no es resol la situació immediatament, poden arribar a forçar la parada de forns per falta de subministraments de certes matèries primeres, fins i tot provocant més ERTOs en el sector dels quals ja s'estan registrant a causa de l'alça del preu del gas", ha advertit ASCER.

"El sector ceràmic també està patint les conseqüències de la pujada del preu de l'energia i la falta de matèries primeres, i aquesta parada complica la situació de les empreses i la cadena de subministrament" ha manifestat Alberto Echavarría, secretari general d'ASCER, qui ha afegit que comprenen "totalment" la problemàtica del sector del transport i la comparteixen, però entenen que, a més de les reclamacions que es fan com a sector, "cal ser responsables amb els treballadors i la societat".