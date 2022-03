El Consell activa el grup de treball per a impulsar la 'learning factory' d'Elx

Aquest centre "de referència en tecnologies innovadores" oferirà formació especialitzada perquè operaris i comandaments intermedis de les empreses de la Comunitat Valenciana, però també estudiants universitaris i de formació professional, adquirisquen els coneixements, aptituds i habilitats imprescindibles per a la incorporació de tecnologies habilitadores en el teixit empresarial, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

L'objectiu és que l'equip tècnic, en el qual s'integren representants de les administracions local i autonòmica, l'empresariat, els sindicats, els instituts tecnològics, els parcs científics, les universitats i la formació professional de la comarca del Baix Vinalopó i de tota la Comunitat, es reunisca abans de Pasqua, en una nova sessió de treball en la qual comptaran amb el suport tècnic de la consultora adjudicatària d'aquest contracte.

Després d'analitzar les propostes rebudes, la mesa de contractació de l'AVI ha proposat l'adjudicació dels servicis de conceptualització i disseny de la 'learning factory' a la consultoria estratègica d'innovació CARSA, que disposarà d'un termini màxim de 18 mesos per a definir, amb el grup de treball, les característiques del centre, els itineraris formatius i les tecnologies que incorporarà, així com els productes que es fabricaran en el marc d'aquesta iniciativa.

D'acord amb el calendari previst, els treballs de disseny es completaran en la segona meitat de 2023, als quals seguirà la redacció del projecte bàsic i d'execució del nou edifici, les obres del qual podrien arrancar en el segon semestre de 2024. En total, la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital contempla una inversió associada de 2,5 milions d'euros fins el 2024.

L'objectiu, no obstant açò, és agilitzar al màxim l'entrada en funcionament de la primera fase del projecte, que se situarà en un local de 322 metres quadrats annex a l'actual edifici de Correus i que, per tant, no està subjecta a la construcció del nou immoble. A aquest efecte, l'adjudicatària, en cooperació amb el grup de treball, acceleraran la definició dels usos assignats a aquest espai. En aquest cas, la Conselleria ha reservat 342.172 euros en els pressupostos d'enguany per a la seua rehabilitació i engegada.

Aquest nou entorn d'aprenentatge innovador "facilitarà la implantació de les tecnologies habilitadoras en el sistema productiu, proporcionant formació especialitzada a les empreses". D'aquesta manera, l'engegada d'aquesta 'learning factory' permetrà al teixit empresarial aprofitar el potencial de les noves tecnologies en el desenvolupament de processos productius més innovadors, flexibles i generadors d'un elevat valor afegit, la qual cosa redundarà en una millora de la seua competitivitat.