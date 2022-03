Rescatats d'un incendi a Alcoi tres gossos amb signes d'asfíxia i coberts de cendra

Els fets van ocórrer dilluns passat al migdia, quan es va declarar un incendi que es va originar en un quadre elèctric d'un edifici situat al centre del municipi.

Agents de la Policia Nacional van ser comissionats per la Sala 091 a l'immoble, on els veïns van advertir que eixia molt de fum de l'interior d'un dels domicilis.

Ràpidament, els efectius de la Brigada de Seguretat Ciutadana de la localitat es van personar en el domicili i van veure com emanava gran quantitat de fum negre des de les finestres. En eixe moment, no sabien si hi havia gent dins.

Una vegada a la porta de la vivenda, van escoltar a diversos gossos lladrar i, davant la sospita que a l'interior hi haguera alguna persona en perill, a més dels animals, van accedir per força a l'interior, on van observar com el quadre elèctric emanava una gran cortina de fum, per la qual cosa l'ambient completament asfixiant, detalla la Prefectura en un comunicat.

En primer lloc, els agents van buscar en totes les habitacions i van descartar que hi haguera persones. De seguida, van trobar a tres gossos que ja presentaven signes evidents d'asfíxia, estaven coberts de cendra.

CEGUERA COMPLETA

Així mateix, van comprovar que un dels cans presentava una ceguera completa. Els policies van posar els animals a cobert i li van donar la primera atenció necessària, per la qual cosa van ser traslladats a un alberg municipal, on van ser assistits.

Després d'assegurar el lloc per part dels efectius de bombers, es va dur a terme la inspecció ocular tècnica per part dels agents de la Policia Científica de Policia Nacional els qui. En elaborar el corresponent informe, es va determinar que el focus de l'incendi estava en el quadre elèctric de la vivenda.