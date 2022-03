À Punt i Clan estrenen 'El món de Pau', una sèrie de dibuixos animats protagonitzada per un xiquet amb síndrome de Down

D'aquesta manera, es pretén "donar visibilitat i normalitzar la vida i característiques dels xiquets i xiquetes amb síndrome de Down". La sèrie, coproduïda per À Punt i RTVE s'estrenarà simultàniament en les dos cadenes del 19 al 21 de març, coincidint amb la celebració el 21 de març del Dia Mundial de la Síndrome de Down. A més, els cinc primers capítols de 'El món de Pau' també es podran veure en Clan, À Punt i les seues pàgines web.

Per a Pau, un xiquet de 9 anys amb síndrome de Down, tindre un cromosoma de més li fa veure el món amb altres ulls, "una mirada pura, neta i cristal·lina", expliquen els responsables de la producció en un comunicat.

Pau viu feliçment amb els seus pares i la seua germana en un barri de la ciutat. Va a un col·legi compromès amb la inclusió i rep les mateixes classes que els seus companys. És un xiquet tractat com un més de la colla i eixa és la màgia: "malgrat les seues limitacions, Pau superarà els problemes típics d'un xiquet en cada episodi, la qual cosa permetrà extraure un ensenyament".

La Fundació Asindown ha sigut l'encarregada de la coordinació de continguts de la sèrie, amb l'objectiu d'afegir un component educatiu i donant suport perquè 'El Mundo de Pau' es convertira en un projecte d'inclusió, sensibilització i aprenentatge de la convivència per la diversitat.

SOCIETAT MÉS INCLUSIVA

Des d'Asindown es van oferir diferents situacions a les quals un xiquet o xiqueta amb síndrome de Down s'enfronta en l'escola. El personatge de Pau, representa a tots els xiquets i xiquetes amb síndrome de Down que es troben en aquesta etapa de la vida. L'objectiu és sensibilitzar des d'edats primerenques per a aconseguir una societat més inclusiva i apreciar el valor de la diversitat.

Asindown és una entitat sense ànim de lucre, fundada en 1989 per famílies amb fills amb síndrome de Down amb l'objectiu d'acabar amb les barreres que impedien el ple desenvolupament de les persones amb síndrome de Down i poder afavorir la seua plena inclusió social.