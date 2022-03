El Palau de Congressos de Peníscola rep a José Sacristán diumenge amb 'Señora de rojo sobre fondo gris'

Cultura de la Generalitat, a través de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), programa aquest diumenge 20 de març 'Señora de rojo sobre fondo gris', amb José Sacristán, al Palau de Congressos de Peníscola.

"Les últimes entrades a la venda per a aquesta representació demostra que l'aposta de l'IVC per la programació regular a Peníscola està tenint el suport del públic de les comarques del nord", ha assenyalat el delegat territorial de l'Institut Valencià de Cultura a Castelló, Alfonso Ribes, qui ha recordat que en el pròxim trimestre es continuarà apostant per Peníscola amb un conjunt de peces de teatre, cinema i activitats familiars com fins ara.

Entre els grans noms de la primavera a Peníscola destaca la presència de Rafa Álvarez 'El Brujo' amb 'El Lazarillo de Tormes' així com la representació de 'La panadera' de Sandra Ferrús o l'espectacle familiar 'Nina' de la Teta Calva.

José Sacristán representarà aquest diumenge, a les 19.30 hores, al Palau de Congressos a un pintor, amb molts anys en l'ofici, que fa temps que està sumit en una crisi creativa. Des que va morir de manera imprevista la seua dona, que ho era tot para ell, pràcticament no ha pogut tornar a pintar. L'obra se situa en 1975 quan la filla major del pintor està a la presó per les seues activitats polítiques.

El Palau de Congressos de Peníscola tancarà la programació d'aquest trimestre el cap de setmana vinent. El divendres a les 19.30 hores tindrà lloc un recital amb càrrec als membres del Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts.

El dissabte 26, a les 19.30, en versió doblada, i diumenge 27 de març, en versió original, serà el moment de la Filmoteca amb la projecció de 'Lamb'.

La pel·lícula explica la història de María i Ingvar que viuen aïllats amb el seu bestiar de corders en una illa d'Islàndia. Quan descobreixen a un misteriós nounat, decideixen criar-lo com el seu propi fill. Aquesta nova perspectiva porta molta felicitat a la parella, però la naturalesa els té reservada una última sorpresa