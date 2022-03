Així ho ha indicat la Junta Central Fallera (JCF) de València, que ha assenyalat que davant la situació meteorològica de forts vents i pluges s'ha decidit suspendre la mascletà que aquesta jornada anava a disparar la pirotècnia Aitana.

Igualment, la JCF ha indicat que per les mateixes causes queda anul·lat també l'acte de recollida de premis als monuments fallers grans previst per al matí d'aquest dijous.