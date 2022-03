Tamara Falcó se planta: "Íñigo y yo estamos sufriendo acoso por nuestra relación"

A sus 40 años, Tamara Falcó tiene claro que ha conocido al hombre de su vida. Y que ese hombre es Íñigo Onieva. De ahí que no entienda lo que para ella es un acoso y derribo por parte de cierta prensa para crear discrepancias y enemistades entre ellos. Por ejemplo, Miguel Frigenti en Sálvame, cuando denunció que Onieva "se lía habitualmente con chicas". Ahora la empresaria e influencer ha decidido responder.

La hija de Isabel Preysler lo ha hecho a través la revista Lecturas, donde asegura que tiene una fe inquebrantable en la lealtad de su pareja, con quien también se ha rumoreado que bien podría estar pensando en formar una familia. "Pongo las dos manos en el fuego por Ínigo", es una de las frases con las que intenta parar todos los rumores de su pareja en cierta discoteca madrileña (cuyos trabajadores y trabajadores confirmaron información proporcionada por Frigenti).

Pero la marquesa de Griñón y su pareja están más que enamorados después de un año y medio de relación y eso es lo que la ganadora de Masterchef Celebrity está intentando explicar: "Sí, con Íñigo todo va viento en popa, a pesar de que algunos se empeñen [en que no sea así]".

De hecho, tiene dos vertientes con respecto a esas personas que no parecen querer que sigan juntos. Por un lado dice que lo lleva "con serenidad" y por otro, añade: "No hacemos caso, ¿para qué?". De hecho, la aristócrata y socialité asegura que en ocasiones estos debates sobre su relación se han pasado. "Es que lo que estamos sufriendo es casi un acoso, un bullying", agrega, quizá no utilizando el término adecuado pero poniendo el foco en cómo les hace sentir.

"Se están metiendo con nosotros de una forma... Pero, bueno, a ver, nosotros estamos superseguros", continúa Tamara, que no rehúye hablar de unos posibles planes de boda a medio plazo. "Quiero casarme, pero Íñigo y yo venimos de padres separados y eso te hace ser cauto", finaliza, sin dar más pistas sobre cuánto habrá que esperar para una de las ceremonias más esperadas entre la jet set española.