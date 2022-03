¿Se han casado ya Juanma Castaño y Helena Condis? La desconcertante respuesta del ganador de 'MasterChef'

La química, la complicidad y el buen humor que demostraron en MasterChef Celebrity Juanma Castaño y Miki Nadal se trasladan ahora a Cinco tenedores, un nuevo programa de Movistar Plus+ que se estrenará el domingo 27 de marzo.

El periodista y el humorista fueron la pareja revelación en la última edición del talent culinario de La 1, hasta el punto de que por primera vez en la historia del programa hubo dos ganadores, pues ambos compartieron el premio.

Por aquel entonces, el asturiano hizo una promesa que ahora, en la presentación del nuevo programa, le han recordado: se casaría con su chica, Helena Condis, si ganaba. Eso se cumplió, por la que ahora, meses después, la pregunta es más que obvia. ¿Se ha casado la pareja? Sin embargo, lejos de despejar dudas, Castaño jugó al misterio e incluso desconcertó con su respuesta que ha hecho pensar que ha podido suceder algo en su relación que, de momento, prefiere no contar. Que ha sucedido o no. "¿Y si lo he cumplido ya?", respondió el periodista a la reportera de GTRES. "¿Habéis estado en todas las iglesias, todos estos sábados?", insistió en su misterio Castaño.

En Cinco tenedores, cada uno de ellos, Juanma y Miki, formará equipo con un famoso e ilustre pinche, una persona famosa, y ambas parejas tendrán que competir para ver quién realiza el mejor plato.

Durante el cocinado "conversarán, reirán, discutirán y descubrirán sus facetas más desconocidas", avanza la sinopsis del formato.

Los dos equipos tendrán que esmerarse para conquistar el paladar de otra celebridad que previamente habrá escogido un ingrediente que no podrá faltar en el plato final.