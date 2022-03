El presentador y escritor Boris Izaguirre cruzó este miércoles Las tres Puertas en una bonita charla con María Casado en la que recordó su etapa en Venezuela, su infancia y adolescencia, y otros aspectos de su vida personal y laboral, que le llevaron, entre otras cosas, hasta España.

"En mi adolescencia me vi envuelto en una violación grupal", expresaba el guionista, que, aunque dio pocos detalles al respecto de ese episodio, sí remarcó que marcó un antes y un después en su vida.

Un triste relato en que ocurrió en una época en la que vivía con su familia en Caracas. "Mi madre me dijo: 'no puedes permitir que esto cambie todo lo que has aprendido'. La importancia de todo eso vino mucho tiempo después", reconoció.

Precisamente por eso no guarda buen recuerdo de la capital venezolana. "No creo en la nostalgia en ese tipo de cosas. Siempre que estoy allí me veo aturdídisimo".

Además, profundizó sobre aspectos desconocidos de su relación con Rubén, su marido, con quien lleva 30 años como pareja y a quien conoció solo unos meses después de aterrizar en nuestro país. "Yo dejé un país, una vida y encontré el amor", dijo emocionado.

Y no pudo contener las lágrimas al recordar unas palabras que le dijo su marido cuando empezaron a salir: "Boris, tú quieres ser famoso. Se te nota, se te ve esa hambre que tienes de ser famoso. Yo ya no necesito eso. No me incluyas en la foto", recordó Boris, que reconoció: "Yo creo que se lo he respetado".

De esos inicios, rememoró que cuando llegó a España en 1992 lo hizo para hacer "otra cosa totalmente diferente a Crónicas Marcianas", remarcó la presentadora. "Llegué para escribir una teleserie que querían adaptar, una novela costumbrista gallega: La casa de la parra", reveló Boris.