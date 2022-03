¿Volverá Anabel Pantoja a Supervivientes? La colaboradora ya participó hace varios años y no acabó del todo bien, ya que tuvo que abandonar precipitadamente el concurso. Pero hay veces que la vida da segundas oportunidades, y parece que la sobrina de Isabel Pantoja podría volver a Honduras.

"Fui hace 8 años y me volví tan pronto... y la caña que me han dado desde entonces", ha comentado en una conexión en directo con Sálvame. "Me encantaría volver. Aunque creo que no puedo repetir. Pero me encantaría ir con Kiko Matamoros. Y Supervivientes no es lo mismo si no lo presentas tú, Jorge Javier".

La revista Lecturas ha adelantado en exclusiva que Kiko Matamoros estaría cerrando los últimos flecos para ir al popular reality. Y Anabel podría ser la acompañante perfecta. "Me vendría fenomenal para despejarme la cabeza. Estoy pasando unos días raros, intensos. Deseando volver a casa para poder recuperar mi vida", ha asegurado.

Anabel Pantoja: “Me encantaría volver a Supervivientes”



Por favor y gracias @Supervivientes 🙏🏻 pic.twitter.com/1rhVZCBdrz — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) March 16, 2022

Sálvame ha preguntado a Omar Sánchez que qué opinaba sobre el posible regreso de su exmujer a Supervivientes y ha afirmado que "Anabel es una chica muy fuerte" y no cree que "esta vez abandone el concurso". Ante esas declaraciones, Jorge Javier le ha preguntado a la influencer que quién querría que la defendiera en plató.

"Si fuera a Supervivientes, por una parte no me importaría que fuera Omar, porque me conoce muy bien. Pero ya tengo a una persona pensada en el caso de que vaya. ¿Te imaginas que eligiera a mi tía para que me defendiera?", ha bromeado.

Aun así, Anabel no ha querido confirmar su participación, pero tampoco ha dicho que no. Todavía habrá que esperar unos días para que llegue el listado de concursantes oficial.