Las peleas entre colaboradores dentro de Sálvame suelen ser bastante comunes, sobre todo debido a malentendidos. Y, en este caso, ha sido por una tercera persona que ya no está en el programa: Raquel Bollo.

Belén Esteban, incapaz de poder defender a su buena amiga por todas las críticas que le están lloviendo desde el programa, ha acabado por abandonar el plató tras una fuerte pelea con María Patiño. "Llevo yo aquí dos días callada y me parece una putada que Raquel se gane la vida vendiendo trajes y hagáis esto", ha criticado.

"Estáis jugando con su trabajo", ha espetado la popular colaboradora, y ha arremetido contra todos, incluso contra el director del programa, David Valldeperas. "No me agobies más que llevas dos días dándome que nadie lo sabe. Se le está cayendo trabajo a Raquel por esto y me siento mal porque no sé defenderla".

Pero, tras la discusión, ha llegado la reconciliación, y María Patiño se ha acercado para disculparse con su compañera. "Belén, te pido disculpas. Me he equivocado. Me he sentido atacada porque parecía que me decías que solo estábamos aquí para jorobar la vida a Raquel", ha dicho la periodista.

Belén Esteban abandona el plató tras las acusaciones de María Patiño #yoveosalvame pic.twitter.com/buNj2xUHVR — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) March 16, 2022

Y Jorge Javier Vázquez, que hasta ese momento estaba como un mero espectador, ha dado un toque de atención a las dos, recordándoles lo afortunadas que son como para enfadarse por esas tonterías: "Estamos en un medio privilegiado. Gracias a esto, todos trabajamos. Cuando sales fuera de aquí, si te metes en otras historias, tienes que ser más exquisito porque te miran con lupa".

"Raquel tendrá que trabajar más para que no le vuelva a suceder esto. Hay que luchar e intentar hacerlo mejor", ha continuado el presentador. "Si aprovechamos nuestra popularidad para hacer otras cosas, hay que saber que hay cosas buenas y otras no tanto. No estamos destrozando vidas. Estoy hasta las narices de eso".