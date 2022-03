Arcadi España afirma que Adif busca solucions per a mantindre a Atocha connexions d'AVE entre la Comunitat i Madrid

Així s'ha referit en declaracions als mitjans a Alacant, on ha indicat que, després d'haver mantingut reunions les últimes setmanes amb la pròpia ministra de Mobilitat, Raquel Sánchez, amb la presidenta d'Adif, Isabel Pardo de Vera Posada, i la secretària d'Estat de Mobilitat, li consta que s'està buscant algun tipus de solució de combinació perquè alguns trens vagen a Chamartín però es puga mantindre també la "singularitat" d'Atocha.

"Saben que la Generalitat Valenciana no està d'acord amb aquesta decisió que va prendre Adif que tots els trens d'Alacant vagen a l'estació de Chamartín. Volem que alguns trens es mantinguen a l'estació d'Atocha, eixe és l'objectiu que tenim i així ho hem transmès directament al ministeri i a Adif", ha detallat.

TEMA "COMPLEX"

També ha explicat que en els "pròxims dies" hi haurà algun avanç en aquest tema, que ha qualificat de "complex" perquè Adif està havent de "recalcular internament" moltes actuacions que tenia previstes "per a adaptar-les a aquesta petició de la Generalitat Valenciana i també de la societat alacantina" i ha afegit que "quan tinguem més informació, que espere no tarde molt, es comunicarà amb una proposta final".

Així mateix, Arcadi España ha remarcat que el Consell treballa perquè hi haja trens a Atocha, doncs ací està el "joc" dels trens propis de Renfe i també les operadores "low cost" que en els pròxims mesos si aniran integrant-se també i "suposaran una rebaixa de tarifes substancial per a poder viatjar a la capital d'Espanya".

"Volem també que es mantinga eixa necessitat de molts alacantins de poder accedir com més prompte millor, en els temps que estan ara, a l'estació d'Atocha", ha agregat el conseller.

A més, ha assenyalat referent a la previsió que tenia Adif, que la intenció era dur a terme el canvi "abans de l'estiu". Primer haguera sigut l'estació d'Alacant, després la de València i també, per descomptat, la de Castelló. "El que hem dit és que no estem d'acord amb eixe plantejament i per açò estem treballant", afig.

Finalment, ha detallat que l'objectiu del Ministeri era que es donara traslladat és que sobre el 2028, després fer les actuacions, hi hauria dos parades, tant en l'estació d'Atocha i la de Chamartín. No obstant açò, ha remarcat que el problema és el "mentrestant eixes obres finalitzen", que ací "la idea inicial d'Adif era portar tots els trens d'Alacant, València i Castelló a Chamartín i també les operadores privades low cost que van a entrar a operar".

"El que hem parlat i això és on està ara buscant-se la solució operativa i també social més adequada és que es mantingueren en aquest temps alguns trens a l'estació d'Atocha, perquè el que ens importa és que hi haja trens de les tres províncies que tinguen la seua parada a Atocha, en això és en el que estan ara mateix treballant internament en el Ministeri", ha resolt.