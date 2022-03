L'Arniches d'Alacant reflexiona sobre la desmotivació amb la dansa contemporània d'Iker Karrera

La delegada de l'IVC a Alacant, Alicia Garijo, ha destacat que es tracta d'una producció "amb un punt de partida molt incòmode, la sensació de que no sents res, que ets incapaç d'experimentar el plaer". "No obstant açò, és un treball d'una gran bellesa que sens dubte emocionarà al públic", afig en un comunicat.

El coreògraf basc Iker Karrera, va fundar la seua pròpia companyia de dansa en 2016. 'No pleasure' forma part del circuit Dansa a Escena 2021 i s'ha representat en teatres de tot el territori nacional.

En el cinema, Karrera ha coreografiado l'última pel·lícula musical del cineasta David Serrano, 'Voy a pasármelo bien', i en publicitat, la seua coreografia de 'Haunted by Love' per a Vogue Spain, ha sigut guardonada en La Jolla International Film Festival de Califòrnia.

En 2018 va formar part del programa televisiu 'Fama ¡A bailar!', inicialment com a professor i, en l'última edició, com a director. I en 2021, va tornar a treballar en televisió amb 'BSO', un programa musical dirigit i produït per Emilio Aragón. També va rebre el XVIII Premi de la Dansa de Guipúscoa per tota la seua trajectòria.