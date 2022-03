"Hoy son ellos; mañana puede tocarnos a nosotros": el convoy de cuatro buses que atraviesa Europa y trae a 200 refugiados

Los parpadeos ámbar de los cuatro autobuses iluminan la madrugada del martes. Jorge, alias 'Coque' como le llaman sus amigos, pone una bandera de Ucrania en uno de los vehículos, mientras el resto ayudan a los casi 200 refugiados ucranianos, mayoritariamente mujeres y niños, a meter las pocas pertenencias que han podido coger antes de huir de su país. Ahora ponen rumbo a España (con Madrid, Barcelona y Gijón como puntos de acogida): 2.800 kilómetros y unas 25 horas de viaje en carretera para comenzar una nueva vida.

Este es el drama de los ucranianos que abandonan su país ante la decisión del presidente de Rusia, Vladimir Putin, decidido a "invadir" el país vecino con el objetivo de su "desmilitarización y desnazificación", un éxodo de personas que podría convertirse en el más numeroso del último siglo. Esta crisis humanitaria ha provocado una oleada de solidaridad en los ciudadanos madrileños. Este es el caso de 'Coque', un profesor que tras ver las imágenes del horror de la guerra inició, junto con la Fundación Madrina, una iniciativa particular para ayudar a estas personas. "Me cuentan durante el viaje que su idea es volver a Ucrania, pero que ahora mismo no saben muy bien dónde ir", cuenta a 20minutos desde Núremberg (Alemania).

"Cuando empezamos a difundir por los grupos de Whatsapp lo que íbamos a hacer, la gente se volcó en masa. Pudimos recaudar hasta 70.000 euros para poder financiar el viaje a Cracovia (Polonia) y poder llevar medicinas y comida", destaca 'Coque' con una voz de entusiasmo.

Este profesor detalla, que la gran mayoría de refugiados que iban a recoger a la frontera ya estaban organizados. Pero asegura que cuando llegó allí se dio cuenta de que muchos de los ucranianos, "por temor a alejarse muchos kilómetros de su nación", cambiaban de opinión de forma muy rápida.

"Ellos tienen miedo a viajar a España porque es lo que más lejos está de su país, cuando veíamos que había vehículos que salían de regreso a sus países, como Francia, por ejemplo, muchos de los refugiados preferían irse en este viaje por la cercanía con Ucrania", sostiene.

Una de las cosas que más le ha sorprendido a este profesor, es que a pesar de que las circunstancias que se están viviendo, Polonia se encuentra "desbordada" por la "ola de refugiados" que cada día llegan a sus fronteras. "Aquello es un caos, no hay una organización real para gestionar a las personas, tampoco hay ONGs que estén en aquellos centros para ayudar", señala.

Refugio para ucranianos en Polonia. Jorge/20minutos

Durante el viaje, las familias ucranianas preguntan "qué van a hacer ahora ellos en España". Preguntado por la hoja de ruta cuando lleguen, 'Coque' cuenta que muchos de ellos se quedarán en Barcelona, y el resto llegarán a Madrid. "El Gobierno madrileño nos ha mandado unas pautas. Primero, iremos al Hospital Enfermera Isabel Zendal para que todos ellos se puedan registrar para que puedan acceder a los servicios regionales y municipales (plazas escolares, empadronamiento, tarjeta sanitaria, abono transporte, etc) y, posteriormente, asignarles una familia de acogida", detalla.

En este hospital se realizará la recepción y revisión médica de los desplazados, en atención 24 horas, de cara a prestar un servicio de verificación médica que permita, entre otras cuestiones, hacer pruebas Covid, ofrecer la vacunación recomendada y cualquier otra atención que sea necesaria en vista a los resultados del chequeo médico.

La Comunidad de Madrid establece que las organizaciones que estén trasladando a ucranianos deben de comunicar a Protección Civil y al CECOM (Centro de Coordinación de la Policía Municipal) el listado de pasajeros o al menos el número de adultos y niños por sexo que forman parte del mismo, así como si van a requerir alojamiento a su llegada.

"Queremos darles una segunda oportunidad, una nueva vida para comenzar. Lo que han vivido no se lo merecen y ahora es cuando más que nunca debemos estar todos unidos. Hoy han sido ellos, mañana nos puede tocar a nosotros", concluye este profesor.