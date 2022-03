Transportistes de València segueixen en vaga: "No podem ni omplir el dipòsit, és un problema de supervivència"

Transportistes duen a terme aquest dimecres la tercera jornada de la parada de treballadors autònoms i xicotetes empreses del sector per a mostrar la seua "disconformitat per no haver estat representats en la negociacions amb el Govern per a millorar les seues condicions laborals".

Així ho ha explica Eulalio Pulido, membre de l'associació Asotraport, adherits a Plataforma per a la Defensa del Sector del Transport de Mercaderies per Carretera, en declaracions a Europa Press Televisió.

Ha recordat que la seua situació laboral s'ha vist agreujada per l'augment del preu del combustible, que no els permet "ni omplir el dipòsit": "Ja no hi ha manera de poder treballar", assevera.

"És un problema de supervivència", ha assenyalat Pulido, qui apunta que aquesta situació està provocant "un goteig constant" de companys que estan deixant aquesta activitat. Així mateix, ha advertit que no està havent-hi un relleu generacional en aquest sector perquè els més joves han vist "que d'açò no es pot viure".

Durant aquesta tercera jornada de vaga, diversos treballadors s'han concentrat en els voltants del Port de València per a mostrar el manteniment d'aquestes parades en l'activitat. Pulido ha assenyalat que al voltant del 70% dels treballadors autònoms de transport relacionat amb el port han secundat aquesta vaga a la qual, a poc a poc, s'han anat adherint "empreses més grans" perquè "tenen el mateix problema".

En aquest sentit, aquest membre d'Asotraport ha detallat que els xofers de camions estan cobrant actualment 1.500 euros menys que l'any 2018 i que els transportistes autònoms estan cobrant els viatges "molt més barat" que en 2003, quan el preu de gasoil se situava preus més baixos, a 0,75 euros el litre: "Ara estem parlant d'1,80 euros el litre de gasoil, depenent del dia, per la qual cosa no tenim cap motiu per a no parar".

Per açò, Pulido ha insistit que continuaran aquesta parada fins que puguen asseure's a negociar amb el Govern, ja que "ningú" els ha representat en les negociacions prèvies del sector amb la comissió nacional del transport i les grans empreses i associacions. Creu que amb aquestes mobilitzacions s'estan "guanyant" una cadira en la taula de negociació, encara que, de moment, no han obtingut una resposta per part de l'administració.