'Monumental', una "trepidant" novel·la negra amb Falles i corrupció urbanística "en una ciutat en caos"

L'obra, que publica Bromera en la col·lecció 'L'Eclèctica', s'ha proclamat guanyadora del Premi Literari 'Novel·la i falles' que convoca l'Ajuntament de Cullera i que ha tornat a unir en un projecte a Colonques i Canela, que ja es van fer amb el València Negra en 2018 amb 'Napalm'.

Ara, els autors tornen amb una història protagonitzada per la inspectora Irene Castro i el sotsinspector Vicent Calabuig, els qui han d'investigar quatre desaparicions darrere de les quals poden amagar-se uns assassinats.

Per les pàgines passegen regidors, caps de la màfia russa i un promotor immobiliari vinculat a una falla. 'Monumental' planteja als lectors seguir als personatges en una aventura trepidant en la qual han de tancar el cas abans de la Cremà de San José.

"'Monumental' és una novel·la negra amb la particularitat que compta amb una ambientació fallera. Aquest gènere el que fa és reflectir la realitat en la qual vivim i nosaltres incidim en els aspectes més foscos com una crítica social", explica a Europa Press Jordi Colonques.

Un d'aquests "punts negres" és, per a l'escriptor, l'especulació urbanística que pot donar motiu a trames delictives i que ja era una tema crucial d'una altra de les seues novel·les, aquesta en solitari, 'Llibre de morts'.

"Plantegem la qüestió de l'especulació immobiliària i de les possibles, perquè són inventades, derivades criminals. El desenvolupament de l'economia lligada a la construcció dona molt de joc, ens posen fàcil la tasca per a imaginar trames criminals", afirma.

La novel·la s'inscriu, a més, en la tendència a l'alça de fer de València un escenari literari, un fet que tradicionalment havia escassejat. "Ja és l'hora, ho tenim claríssim i estem veient un molt bon acolliment dels lectors i les lectores, que volen adquirir llibres ambientats en les nostres ciutats, com ha passat, per exemple, amb 'Noruega'", de Rafa Lahuerta.

LITERATURA EN VALENCIÀ, "MOLT VARIADA"

I afig: "Tant de bo tinga una continuïtat. Entenem que la literatura popular ha de ser de consum massiu i si la gent es donar que hi ha produccions literàries que parlen dels seus ambients hauria de funcionar bé. A més, la literatura en valencià és molt variada, no hi ha dos autors iguals".

Respecte a l'equip que forma amb Joan Canela, Colonques avança que "sempre estan buscant fórmules per a seguir treballant junts" i, de fet, volen donar-li continuïtat a les novel·les de la inspectora Irene Castro. Per açò, ja tenen en ment una segona entrega.