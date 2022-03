Puig defèn que la recuperació de la Ciutat de la Llum suposa "superar les herències" del PP

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha considerat que la recuperació de la Ciutat de la Llum suposa "la superació de les herències que ens va deixar el govern anterior i que açò és un canvi de paradigma en la manera de gestionar".

En declaracions als mitjans després de reunir-se amb el cònsol d'Ucraïna, el president ha destacat que abans que acabe l'any "tres infraestructures emblemàtiques que estaven paralitzades i sense futur en 2015 s'engegaran: la pròpia Ciutat de la Llum, l'Àgora de la Ciutat de les Arts i de les Ciències, que serà un Caixafòrum, i la L10 de Metrovalència, les obres de la qual estaven totalment abandonades quan va arribar l'actual Consell i que estan pràcticament acabades ja".

El president ha defès que aquest és "una nova manera de gestionar, des del treball, des de la persistència i des del bon ús dels recursos".

Per la seua banda, l'eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero ha celebrat que "el treball responsable del Consell de Ximo Puig, la col·laboració del Govern de Pedro Sánchez i les gestions de la Representació d'Espanya davant la Unió Europea han aconseguit donar carpetada a l'era de les estafes del PP a la Ciutat de la Llum".

"No només hem aconseguit posar fi al bloqueig al que estava sotmesa aquesta instal·lació per la nefasta gestió del PP, sinó que s'ha aconseguit avançar cinc anys la fi de la sanció de la Comissió Europea", ha subratllat.

Segons Piñero, açò suposa posar fi "a les sancions que la Unió Europea ha posat a la Generalitat per la roïna gestió del Partit Popular: no oblidem eixos 18,9 milions de multa per manipular les dades de dèficit públic i de deute de la Comunitat Valenciana, ni eixa altra multa de 6,2 milions d'euros per la gestió de les ajudes agràries durant el Govern de Camps, ni el vet a aquesta terra per les estafes en els plans d'ocupació", ha destacat.

Així mateix, ha recordat que "al juliol d'enguany, la Generalitat haurà recuperat l'ús de dos edificis que quan va entrar l'actual Consell estaven completament abandonats malgrat haver realitzat inversions superiors als 500 milions d'euros: la Ciutat de la Llum i l'Àgora".

"La notícia demostra una vegada més que aquest Consell és fiable, a diferència dels anteriors governs del PP del balafiament i la corrupció", ha afegit Rodríguez-Piñero, que ha celebrat que "l'època dels projectes fantasma s'ha acabat". "Els que ara diuen 'ho farem bé' no deixen de demostrar que mai ho van fer bé i que mai ho faran", ha conclòs.