Qué significa cerrar el espacio aéreo en Ucrania y qué consecuencias tendría

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha vuelto a solicitar este miércoles ante el Congreso de Estados Unidos el cierre del espacio aéreo y ha asegurado que "el terror" que vive el país "es algo que Europa no ha visto en 80 años". Así, el mandatario ucraniano ha solicitado nuevas sanciones contra el Gobierno de Rusia, liderado por Vladimir Putin.

Por ello, Zelenski ha insistido en la solicitud de que la OTAN imponga una zona de exclusión aérea en el país, pero el Gobierno de Estados Unidos y el resto de países que conforman la OTAN continúan oponiéndose a esta petición.

¿Qué implicaría esta medida?

El objetivo de Volodímir Zelenski pasa por proteger el país desde el aire para impedir que circulen aeronaves de las tropas rusas, pero la OTAN no está dispuesta a aceptar esta solicitud por las consecuencias que tendría. Una zona de exclusión aérea es una herramienta que no permite el vuelo sobre un determinado país o territorio para proteger sus infraestructuras clave.

Hacer que el cielo de Ucrania sea intransitable para los rusos es un objetivo prioritario del presidente ucraniano, ya que no forman parte de la OTAN, pero esta decisión supondría elevar todavía más la escalada en este conflicto y, consecuentemente, iniciar una guerra en todo el continente europeo.

¿Cuáles serían los efectos?

La finalidad de esta zona de exclusión es evitar ataques aéreos, vigilancia u observación por parte de ejércitos militares. Desde que lo solicitase Ucrania por primera vez, los países de la Alianza Atlántica se han negado. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó en una entrevista con la cadena MSNBC que la imposición de esta zona de exclusión "significaría que el ejército de EE UU derribara aviones rusos".

Desde la OTAN defienden esta decisión para evitar una "guerra total" con Rusia porque consideran que aplicar esta herramienta sería el comienzo de una Tercera Guerra Mundial. Mientras, Vladimir Putin expresó que "cualquier movimiento en esa dirección será considerado por nosotros como una participación en el conflicto armado por parte de ese Estado desde cuyo territorio se crean amenazas a nuestro país".

Una decisión que también ha defendido el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, en 'El Objetivo', programa de 'LaSexta'. "Ya me gustaría a mí hacerlo, pero eso implica derribar cualquier avión que viole la zona de prohibición de vuelo. No estamos en condiciones de hacer esto, no pidamos peras al olmo", destacaba al respecto.