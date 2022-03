Sánchez pide "solidaridad y patriotismo" a Unidas Podemos tras sus críticas al aumento de presupuesto de Defensa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insiste en su promesa de aumentar hasta el 2% del PIB español el presupuesto destinado a Defensa -un hecho que también está pactado con la OTAN- y pide a Unidas Podemos, el sector minoritario de la coalición que se ha opuesto, que lo afronten con "patriotismo europeo y solidaridad". Bajo estos términos se ha pronunciado el presidente en una rueda de prensa ofrecida este miércoles en La Moncloa junto al primer ministro de la República de Croacia, Andrej Plenković.

Según ha asegurado el jefe del Ejecutivo, “todos” -sin mentar a UP- deben hacer “una reflexión sobre el patriotismo europeo”. En este sentido, el presidente ha recordado que al principio de la pandemia la Unión Europea no fue capaz “ni de fabricar mascarillas, ni respiradores, ni vacunas”, algo que hoy sí puede hacer gracias a una “autonomía estratégica” que quiere conseguir también en política exterior y seguridad.

“Nadie podía imaginar que se podía producir una guerra, pero se produjo…”, ha continuado Sánchez, que ha optado por que los Estados miembros sean “corresponsables” y “solidarios” para reforzar la seguridad común. “España estará donde tiene que estar y hará lo que tiene que hacer”, ha declarado, una postura que ya defendió la pasada semana frente al secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, en una visita que ambos hicieron a Letonia para pasar revista a las tropas españolas allí desplegadas.

Con todo, la crítica en el sector morado es patente y, además, señalan que es compartida con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, algo que últimamente no siempre es habitual. Fue la portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Aina Vidal, la que marcó posición y aseguró que "no hay ninguna necesidad, en este contexto de crisis" de elevar el presupuesto militar. "Lo que urge es proteger a la ciudadanía, los salarios, y que baje el precio de la factura eléctrica", planteó Vidal, que alertó de que incrementar el gasto militar generaría un "riesgo de una escalada armamentística a nivel europeo". "España se tiene que desmarcar y ser una voz que abandere una Europa social, democrática y no militar", apuntó.

Por su parte, el ala socialista del Gobierno también defendió ayer la medida. "Se trata de un compromiso adquirido con la OTAN", con quien en 2014 los países europeos pactaron elevar hasta el equivalente al 2% del PIB el gasto militar, defendió el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, que aseguró que invertir más en Defensa es la única vía "para tener capacidad de respuesta ante desafíos como el de Rusia en Ucrania".

Llegar al 2% del PIB en Defensa le supondrá a España elevar el gasto en este capítulo en un mínimo de 9.000 millones de euros, si se tiene en cuenta el gasto que da por bueno en estos momentos el Gobierno, que asciende al 1,24% del PIB español, que en 2021 fue de 1.202.944 millones de euros. El incremento, no obstante, podría ser incluso mayor, de hasta 12.000 millones, si se tiene en cuenta el gasto español de 1,02% que computaba la OTAN en 2021.