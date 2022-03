Falles.- Compromís per València entrega el Premi Somriure a la falla Convent Jerusalem-Matemàtic Marzal

COMPROMÍS PER VALÈNCIA

El primer edil i membre de Compromís i els regidors i regidores d'aquesta coalició en el consistori han visitat aquesta jornada la citada comissió i han entregat la distinció. L'escena en la qual apareixen Ribó i Grezzi, també pertanyent a Compromís, s'emmarca en la peatonalització de la plaça de l'Ajuntament. En el muscle de l'alcalde s'ha representat asseguda a Greta Thunberg.

Compromís per València entrega per seté any consecutiu el Premi Somriure, amb el qual es distingeix la sàtira política de les falles de la ciutat de València, segons ha informat la formació en un comunicat.

L'escena premiada fa referència a la "importància" que des del govern local que presideix Joan Ribó s'atorga "a les polítiques sostenibles i verdes i la lluita contra el canvi climàtic", ha agregat la coalició. El 'ninot' premiat, obra de l'artista faller Pere Baenas, al·ludeix també al disseny d'alguns elements de la peatonalització provisional de la plaça de l'Ajuntament.

"Ens agrada molt aquesta falla. És il·lusionant veure representades qüestions que para nosaltres són prioritàries com la defensa del medi ambient, la lluita contra el canvi climàtic i la desforestació en una falla tan important com a Convent Jerusalem", ha assegurat l'alcalde durant l'entrega del guardó.

"És una llàstima que s'haja de cremar; aquesta falla serviria per a explicar a la gent més jove els grans problemes que existeixen a nivell mediambiental i als quals haurem de fer front", ha manifestat el responsable municipal.

Somriure valora la sàtira política en les falles i reivindiquen la capacitat "per a riure'ns de nosaltres mateixos i per a veure les coses sempre des d'un punt de vista desenfadat i divertit", ha agregat Compromís. Aquest guardó es va crear en 2015 i des d'aleshores ha premiat a diferents comissions falleres que han inclòs en els seus monuments escenes i 'ninots' referits a la vida política.