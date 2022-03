Falles.- La Generalitat facilita la connexió amb metro de les 10 principals localitats metropolitanes amb el centre

L'estació de Xàtiva, la primera en el rànquing de persones usuàries, tant en Falles com en la resta de l'any, enllaça en 19 minuts amb la de Manises, en 14 amb la de Quart de Poblet, 12 amb la d'Alboraia-Peris Aragó i només en 8 minuts amb la de Mislata.

De la mateixa manera, l'estació de Plaça Espanya, la tercera en volum de viatgers durant les Falles, comunica en 19 minuts amb la de Torrent Avinguda, 17 amb la de Paterna, 15 amb la de Godella, 13 amb la de Picanya, 12 amb la Burjassot i 11 minuts amb la de Paiporta.

FGV connecta amb la seua xarxa 35 municipis metropolitans amb València i que el percentatge de desplaçaments que tenen el seu origen i/o destinació en algunes d'eixes poblacions és proper al 60%.

Com a novetat, la Generalitat afig enguany als servicis especials, per primera vegada, els nous títols de transport SUMA, que integren en una sola targeta i amb el mateix preu, el transport públic de l'àrea metropolitana de València de Metrovalencia, MetroBus, EMT i Renfe-Rodalies.

Les noves tarifes que inclouen RENFE són SUMA 10, de 8 euros per a una zona, enfront dels 9 euros anteriors i 15,50 euros; 12 euros per a dos zones que ha substituït als de 20,90 euros i 26,90 euros, i 20 euros per a l'Aeroport enfront dels 26,90 d'abans.

A més del consegüent benefici econòmic, amb aquests nous títols es fomenta la intermodalidad amb transbord gratuït durant 90 minuts en una zona i 110 en dos.

FALLES DE CATEGORIA ESPECIAL

La xarxa de Metrovalencia, composta per 156 quilòmetres de longitud, 138 estacions i parades, sis línies de metro i tres de tramvia, acosta la ciutadania i visitants a les Falles de categoria Especial, així com a la municipal situada en la Plaça de l'Ajuntament.

Així, es pot desplaçar fins a la falla Convento Jerusalem-Matemático Marzal des de l'estació de Plaça Espanya; a la falla de la Plaça del Pilar des d'Àngel Guimerà; a la falla Monaster de Poblet-Aparicio Albiñana (L'Antiga) des de Campanar; i a la falla Na Jordana des de l'estació del metro de Túria o la parada del tramvia de Pont de Fusta.

Si la destinació són les falles Cuba-Literato Azorín o Sueca-Literato Azorín, l'estació més propera és Bailén, mentre que, si es dirigeix cap a Regne de València-Duc de Calàbria o Almirall Cadarso-Conde Altea, la millor opció és Colón.

Per a completar el recorregut per les deu falles de categoria Especial, la d'Exposició-Micer Mascó és fàcilment visitable des de l'estació d'Alameda i la de Malvarrosa-Antonio Ponz-Cavite des de la parada del tramvia La Cadena.

Finalment, per a contemplar la falla municipal de la Plaça de l'Ajuntament, fora de concurs, i les mascletaes que es disparen tots els dies a les 14 hores, les estacions més properes són Xàtiva, Colón, Plaça Espanya, Àngel Guimerà i Bailén.