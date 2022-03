Falles.- La falla infantil Chiva-Francisco de Llan consciencia sobre l'ús responsable de les noves tecnologies

Eixe missatge és un projecte que aquesta comissió va començar en 2018 i que ha reprès enguany amb eixe monument infantil que reflecteix tant els beneficis com els perills que comporta la xarxa, segons ha informat l'Ajuntament de València en un comunicat. Aquesta falla ha sigut realitzada en col·laboració amb l'empresa valenciana de ciberseguretat S2 Grup.

El regidor d'Agenda Digital en la ciutat, Pere Fuset, ha visitat aquest dimecres eixa falla i ha aplaudit la seua iniciativa, que busca "crear una ciutadania més conscienciada i preparada", ha subratllat.

Els 'ninots' mostren com la xarxa global d'intercanvi de comunicacions i dades acosta persones físicament allunyades, fomenta l'esperit col·laboratiu i possibilita accedir a continguts d'interés en qüestió de segons, però també adverteixen de la ciberdelinqüència, el 'grooming' o enganys per part de pederastes; dels virus i dels programari nocius; del 'phising' o suplantació d'identitat, del 'ciberbullying' i de la tecnoadicció.

L'objectiu d'aquest monument, que ha aconseguit el segon premi de la Secció 2, és "augmentar la protecció tant de xiquets i xiquetes com de persones adultes quan utilitzen tecnologies connectades a internet", ha insistit el consistori.

Pere Fuset ha felicitat a la comissió per "aprofitar eixe espai de comunicació per a conscienciar sobre la ciberseguretat en la vida quotidiana" i ha destacat que en l'actualitat, "que vivim en una societat hiperconectada" i "més que mai", els riscos "són majors i molt més habituals del que podem pensar".

El responsable municipal d'Agenda Digital ha valorat que una festa com les Falles, "tan arrelada" utilitze "el seu eix central, la falla, com a ferramenta de comunicació". Ha ressaltat, en aquest sentit, el paper de les falles infantils per a "transmetre valors o coneixements útils per a la societat i per a la maduresa dels xiquets i xiquetes".