La UV recomana a estudiants russos en programes de mobilitat tornar "per seguretat" però donarà suport a la seua decisió

Fonts de la Universitat expliquen que, a l'inici de la guerra a Ucraïna, l'entitat educativa comptava amb tres estudiants valencians a Rússia i amb una desena d'alumnes russos a València en el marc dels programes de mobilitat.

Les mesures de sanció al govern rus aplicades pels governs de la Unió Europea, especialment les relacionades amb el tancament de l'espai aeri UE per a vols amb origen o destinació Rússia, així com les mesures d'exclusió del sistema SWIFT, i les decisions d'interrupció d'activitats d'empreses de mitjans de pagament electrònic a Rússia, "poden afectar directament a la situació personal de les i els estudiants participants en programes de mobilitat".

Per açò, defenen, "des del primer moment, la Universitat de València ha estat en contacte amb les i els estudiants valencians a Rússia, donant suport a les seues decisions".

En el cas de les i els estudiants russos participants en aquests programes de mobilitat, la Universitat "està en contacte amb elles i ells per a identificar les seues necessitats i poder ajudar-los en la mesura de les possibilitats de la institució".

Des de la institució agreguen que, com a "universitat líder en mobilitat internacional", sempre que es produeix una crisi internacional, la Universitat de València recomana a l'alumnat participant el retorn a les seues universitats d'origen, com a mesura de seguretat.

Si les persones decideixen interrompre els seus programes de mobilitat, apunten, la UV dona suport en les adaptacions curriculars corresponents, tasques administratives davant les autoritats corresponents i, fins i tot, finançament dels seus viatges de retorn, si les circumstàncies econòmiques de les persones ho requereixen.

COM EN LA CRISI COVID

En aquest sentit, recorden que així s'ha produït en crisis internacionals anteriors, com per exemple la pandèmia per covid-19, i així s'ha fet en aquesta situació, en què la Universitat està en contacte amb aquests estudiants.

Per tant, resum, la decisió d'interrompre el programa de mobilitat, o de mantindre els plans acadèmics previstos, "correspon a cada estudiant en un exercici de llibertat individual, i sota la seua pròpia responsabilitat".

En la mateixa línia, la Universitat de València "respecta totes les decisions personals dels seus estudiants i dóna i donarà suport, dins de les seues possibilitats, a aquestes decisions, com sempre ha fet, vetlant pel desenvolupament acadèmic i humà dels seus estudiants".

Cal recordar que la universitat valenciana és la primera d'Europa en recepció d'estudiants Erasmus i una de les primeres del continent en internacionalització, amb programes de doble titulació, també amb universitats russes.

Després de la invasió d'Ucraïna ordenada pel president rus, Vladimir Putin, l'Universitat ha decidit congelar els acords amb les universitats russes sumant-se a la posició de CRUE-Universitats Espanyoles de congelació dels acords de cooperació científica amb institucions estatals russes.

No obstant açò, precisen, "i amb la finalitat de garantir el desenvolupament acadèmic de les i els estudiants participants en programes de doble titulació amb universitats russes", la Universitat manté en vigor, de manera provisional i transitòria, els convenis que permeten el correcte desenvolupament d'aquests programes.

Així mateix, com ja es va anunciar, la institució ha suspès els programes de mobilitat acadèmica amb Rússia i des de Rússia i està buscant "alternatives personalitzades per a totes i tots els estudiants matriculats en programes de doble titulació amb universitats russes". Aquesta posició s'ha coordinat amb la resta d'universitats públiques participants en l'Aliança d'Universitats Russes i Espanyoles.

No obstant açò, la recomanació realitzada als estudiants russos de mobilitat internacional ha provocat algunes crítiques, entre elles les de la Plataforma del Professorat Associat de la UV que, a través dels seus representants en el comité d'empresa, ha dirigit una carta a la rectora, Mavi Mestre, en la qual li recriminen la decisió d'enviar una "amable invitació a marxar a Rússia als estudiants d'aquest país matriculats en la nostra universitat".

La missiva trasllada que "la cultura, l'art, la ciència, la investigació, l'educació han d'estar per damunt de la desraó que significa tot conflicte bèl·lic i la resolució violenta de les discrepàncies". "És més, han de contribuir a la resolució pacífica dels conflictes i a la unió i agermanament dels pobles", afig.

"NOCTURNITAT I TRAÏDORIA"

Així mateix, opinen que la decisió ha sigut presa "amb nocturnitat i traïdoria, quan la Universitat està tancada per Falles". "Per molt matisades que vullguen ser les declaracions, no hi ha cap fonament legal ni cap base moral per a prendre tan desproporcionada resolució, que només pot perjudicar a qui, en tot cas, només és víctima del conflicte bèl·lic", consideren.

Des de la plataforma retrauen a la rectora que "no mesure les decisions que pren, ja que involucren tota la comunitat universitària", i ho atribueixen a "un afany de protagonisme mediàtic".

Per a rematar l'escrit, el col·lectiu demana a Mestre que "revoque la decisió, demane disculpes als estudiants i oferisca l'universitat que dirigeix perquè és un espai de pau i de trobada entre les diferents cultures i pobles, sobretot d'aquells que es troben ara com ara immersos en conflictes armats".