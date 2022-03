El PSPV insta el PP a "deixar de retòrcer les xifres" i assegura que s'ha executat un 9,5% més que en 2020

Així ho ha manifestat en resposta a les declaracions del portaveu d'Hisenda del PPCV en Les Corts, Rubén Ibáñez, a qui ha enlletgit que "pareix que no puga suportar que aquestes dos legislatures del Consell de Ximo Puig s'ha demostrat que el mantra de la bona gestió de la dreta és fals i que els socialistes gestionem millor l'economia i les polítiques socials".

"Ibáñez ha oblidat esmentar que el Govern valencià ha incrementat en 6.000 milions les polítiques socials, l'enfortiment dels servicis bàsics i el suport al teixit econòmic des de 2016, la qual cosa suposa un 43,2% més que la dada de l'últim Executiu del seu partit", ha assenyalat.

En aquest sentit, el també secretari d'Organització del PSPV-PSOE considera que "la ciutadania valenciana pot sentir-se orgullosa de l'esforç del seu Consell, que ha posat tots els recursos al servei de protegir a les persones en un moment difícil".

Ha subratllat que "els socialistes no anem a acceptar ni mitja lliçó de gestió econòmica ni d'execució del mateix PP que amagava les factures en els calaixos i que anunciava ajudes que després no executava".

"No tenen res que retraure a un Consell honrat que treballa per a reforçar les inversions, les ajudes econòmiques per a fer front a la pandèmia, els servicis fonamentals o l'ocupació", ha postil·lat.