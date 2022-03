El lado bueno del mercado laboral: los empleos mejor pagados en las ciudades que mejor pagan

Como cantaban los Monty Phyton, "always look at the bright side of life". Pero si de trabajo se trata es más fácil hacerlo si se tiene un empleo tecnológico o relacionado con el comercio electrónico y si se vive en Madrid, Barcelona o Bilbao. Hablamos de los empleos mejor pagados en las ciudades que mejor pagan.

Los perfiles relacionados con las nuevas tecnologías o la logística, serán los mejor pagados este año. Es lo que asegura el estudio 'Tendencias Salariales 2022', realizado por el centro de estudios de Randstad. El informe dispone de datos sobre remuneración en siete localizaciones geográficas (Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Málaga y Zaragoza), identificando diferentes bandas salariales para 247 posiciones relevantes en 13 sectores y áreas profesionales.

Las remuneraciones más interesantes responden a perfiles relacionados con las nuevas tecnologías y la innovación o con sectores muy dinámicos, como la logística. Según esta empresa de RRHH, en el actual escenario de recuperación y tras un cambio notable de las tendencias de compra de los usuarios, que apuestan en mayor medida por el comercio electrónico, la demanda de profesionales con competencias y conocimientos relacionados con las nuevas tecnologías y la innovación se ha incrementado sustancialmente.

Algunos de estos puestos, relacionados con la analítica de datos o los proyectos de I+D, tienen una remuneración inicial de alrededor de 30.000 euros anuales. Pero es que estos salarios se pueden llegar a duplicar en los años siguientes.

Claro que la remuneración también dependerá de donde se firme el contrato. El estudio de Randstad detecta dos grupos de localizaciones donde existen diferencias tangibles en cuanto al salario. Por un lado, Madrid, Barcelona y Bilbao registran los sueldos más elevados, mientras que en Valencia, Sevilla, Málaga y Zaragoza, las remuneraciones suelen ser, de media, un 10% más bajas.

Perfiles muy bien remunerados

Según el estudio de Randstad, el sector IT y de telecomunicaciones ofrece grandes oportunidades laborales. Los perfiles con mayor demanda y que a menudo escasean son los arquitecto de sistemas, devops, account manager, data scientist o business analyst, puestos que, en la mayoría de los casos, tienen remuneraciones iniciales superiores a los 30.000 euros y que pueden duplicarse a los seis años.

El perfil de profesor tiene la mayor horquilla salarial: su suelo inicial puede ser muy bajo, menos de 18.000 euros anuales

En el sector de la ingeniería, que emplea al 1,6% del total de trabajadores en España, los sueldos se caracterizan por una remuneración que crece de manera constante según aumentan los años de trayectoria profesional. Posiciones relacionadas con comerciales, producción o I+D+i, por ejemplo, pueden duplicar su salario anual en seis años.

La logística es uno de los sectores más dinámicos en la actualidad y así, dice el informe, es otra fuente de oportunidades laborales y buenos sueldos, pues muchas posiciones de este sector duplican sus salarios o incluso los triplican tras seis años de trayectoria profesional, como es el caso de los directores comerciales, de logística o de supply chain.

En el caso del sector legal, que emplea al 1,9% del total de trabajadores en España, los puestos de abogado, compliance officer, tax manager y director de asesoría jurídica parten de sueldos iniciales anuales de entre 20.000 y 30.000 euros, que pueden subir hasta los 80.000 ó 100.000 euros tras más de seis años de experiencia.

El sector del comercio electrónico ofrece también grandes oportunidades laborales, según Randstad. Perfiles como ecommerce manager, product manager o product owner pueden pasar de cobrar un sueldo anual inicial de alrededor de 25.000 euros a superar con facilidad los 60.000 euros al cabo de seis años.

Finalmente, el sector de educación, donde el perfil de profesor sigue teniendo la mayor horquilla salarial, tal vez porque su suelo es muy bajo. Un profesor parte de un salario inicial que, en muchas ocasiones no alcanza los 18.000 euros anuales. Luego, tras seis años, hay casos que llegan a los 80.000 euros.