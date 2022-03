L'UNRWA presenta a la Diputació de València el balanç del projecte de seguretat alimentària per a refugiats palestins

Les representants de la UNRWA Raquel Martí i Sara Gimeno s'han reunit amb la diputada provincial de Cooperació Internacional, Mentxu Balaguer, per a presentar els resultats d'aquesta iniciativa, segons ha informat la Diputació en un comunicat. En la trobada també es van plantejar nous projectes per a l'any 2022.

Aquest projecte busca "garantir la seguretat alimentària de la població refugiada de Palestina més vulnerable en la Franja de Gaza mitjançant la distribució de cistelles alimentàries en el context de la Covid-19" i compta amb una subvenció de 30.000 euros de la corporació provincial valenciana.

Mentxu Balaguer ha explicat que aquesta proposta tracta de "reduir la inseguretat alimentària de les persones refugiades de Palestina en la Franja de Gaza, a través de la distribució de cistelles alimentàries per a aproximadament 1.769 persones en situació de pobresa absoluta" i ha assenyalat que així es cobrirà "el 80 per cent de la seua ingesta calòrica diària". Així mateix, ha detallat que "al voltant del 30 per cent de les persones que es beneficien dels aliments són menors".

La institució provincial ha recordat que la Franja de Gaza es troba marcada pel bloqueig imposat per Israel des de fa onze anys i ha ressaltat que "ha deixat la població en una situació d'extrema vulnerabilitat".

"La incapacitat sobrevinguda de la població per a proveir-se de béns i subministraments bàsics, imposada pel llarg bloqueig econòmic i militar i unida a altres factors com la destrucció del teixit productiu, l'altíssim nivell d'atur o el greu dany infligit a sectors productius bàsics com la pesca i l'agricultura, provoca situacions de gran pobresa i necessitat que han generat una gran dependència dels servicis d'UNRWA", ha agregat la institució.

En aquest sentit, ha exposat que "la situació quasi insostenible de la població de Gaza demanda d'accions concretes i urgents". L'Agència de Nacions Unides per als refugiats de Palestina a Orient Pròxim va nàixer amb el mandat de l'Assemblea General de Nacions Unides en 1949 per a brindar suport d'emergència i iniciar programes d'assistència social en la població palestina refugiada.

La Diputació de València ha col·laborat amb UNRWA Espanya, a través de la seua delegació a la Comunitat Valenciana, amb diversos convenis dirigits a subvencionar projectes d'emergència a l'exterior i atendre les necessitats i sol·licituds realitzades per l'organització.