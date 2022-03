Condemnat un home a 23 anys de presó per degollar a la seua dona al domicili familiar d'Almassora (Castelló)

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Castelló ha condemnat a 23 anys de presó per un delicte d'assassinat, per al qual aprecia les agreujants de gènere i parentiu i l'atenuant de confessió, a un home que va matar la seua dona el 19 de març de 2019, després de colpejar-la, escanyar-la i degollar-la, al domicili on tots dos residien amb els seus dos fills menors, a Almassora.

El penat haurà d'indemnitzar amb 150.000 euros a cada dels dos xiquets, amb 60.000 euros a cadascun dels dos progenitors de la morta i amb 30.000 euros a cadascuna de les dos germanes de la dona assassinada, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en un comunicat.

La sentència, dictada després del veredicte de culpabilitat emès per un jurat popular el passat 2 de març, li imposa la privació de la pàtria potestat respecte dels dos menors, als quals no podrà acostar-se i amb els quals no podrà comunicar-se durant els deu anys següents a la condemna de presó.

Els fets van ocórrer durant la nit d'eixe 19 de març, quan condemnat i víctima, que tenia 26 anys i havia manifestat la seua intenció de finalitzar el matrimoni, van començar a discutir al saló de la casa.

Segons relata la resolució, l'home, que considerava que la dona li pertanyia i havia d'estar sotmesa a ell, va començar a donar-li punyades al cap fins que la va deixar seminconscient.

HO VA PRESENCIAR UN DELS SEUS FILLS

Després, en presència d'un dels fills, la va arrossegar fins a la cuina on li va clavar al pit en fins a cinc ocasions un ganivet de 20 centímetres de longitud de fulla.

Posteriorment la va intentar escanyar amb unes teles que li va nugar al coll i també mitjançant sufocació, en tapar-li la boca i el nas amb un drap. A continuació, li va tallar al pit i a l'abdomen amb el ganivet i finalment la va degollar.

Després de cometre el crim, el condemnat va abandonar el domicili amb els seus dos fills, amb els quals va passar la nit abans de deixar-los a càrrec d'una tia materna, i es va entregar després a la Guàrdia Civil.

La sentència, contra la qual cap recurs, manté que l'home va actuar amb la intenció de causar-li el major dolor possible a la seua esposa abans de morir i que no volia que ella fera ús de la seua llibertat per a emprendre una nova vida sense ell o amb una altra persona.