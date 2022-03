Un jutjat investiga el cartell d'una discoteca de València amb la imatge de la Verge representada per una drag queen

Així es desprèn de la resolució, consultada per Europa Press i facilitada per Abodagos Cristianos, entitat que va posar la denúncia per aquest cartell, que ha descrit com a "vexatori".

L'organització de juristes va denunciar el cartell en considerar que podia ser constitutiu d'un delicte contra els sentiments religiosos i un altre d'incitació a l'odi.

El jutjat, després d'estudiar la denúncia, ha acordat obrir diligències per a esbrinar la identitat i circumstàncies de les persones responsables i la realitat dels fets succeïts per si foren constitutius de delicte, tal com consta en l'acte.

La presidenta de l'organització de juristes, Polonia Castellanos, ha assegurat que la fundació es personarà en la causa i sol·licitarà la declaració de l'amo de la discoteca.

Considera que es tracta d'un atac totalment innecessaris als cristians i, especialment, als devots de la Mare de Déu dels Desemparats de València". Ha assegurat que aquest tipus d'accions són el resultat del "clima anticristià" que "es fomenta des del Govern de la Comunitat".

Per la seua banda, des de l'entitat encarregada de realitzar el cartell, es va informar en el seu moment que el director creatiu i estilista de moda Eduardo Jairycovich era l'autor del mateix: "Es tracta d'una fotografia feta art amb la qual s'homenatgen les festes més importants de la ciutat amb un toc reivindicatiu".

"OFRENA A LA INCLUSIÓ"

La fotografia, per a la discoteca Picadilly en ocasió de la festivitat de les Falles 2022, reivindica la "llibertat" i la "necessitat" d'una diversitat visible en àmbits més tradicionals, segons les mateixes fonts. "Una ofrena a la diversitat i la inclusió, alhora que un tribut a tots els components del col·lectiu LGBTIQ+ que viuen les Falles amb il·lusió, fora d'embuts i pors", afigen.

El cartell té com protagonista central la fotografia a Liz Dust. "Definint-se com una "travesti 360º" que treballa donant espectacle i fent activisme a través de l'art i l'actuació. La seua figura simula a la 'Geperudeta', la Mare de Déu dels Desemparats de València", segons descriuen.