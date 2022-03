El astronauta estadounidense Mark Vande Hei superó en la tarde del martes el récord del viaje espacial más largo de un astronauta de EE UU, y lo seguirá superando hasta cumplir 355 días el 30 de marzo, cuando está previsto su regreso junto a dos cosmonautas rusos.

A pesar de que circularon rumores sobre que Vande Hei se quedaría varado en la Estación Espacial Internacional a raíz de un vídeo compartido por un medio ruso, la corporación espacial estatal de Rusia los desmintió.

Por qué se extendió la misión

Según Space.com, Vande Hei superó el tiempo que había estado en el espacio el astronauta Scott Kelly, cuando el 2 de marzo de 2013 cumplió 340 días, 8 horas y 42 minutos. Sin embargo, el contador sigue en marcha para Vande Hei, quien aseguró en una entrevista a CBS News el paso enero que “no sabía con certeza que el vuelo sería tan largo cuando despegué, pero ciertamente sabía que era una posibilidad”.

Sin embargo, explica que sentía “que era una oportunidad para llenar una necesidad que teníamos, y estaba muy feliz de poder llenarla”. Su pronóstico era una duración de 5 a 6 meses, ya que era el tiempo usual, pero la misión “fue extendida por la NASA en septiembre para permitir que un equipo de filmación ruso visitara el complejo en órbita”.

Sin embargo, el motivo principal fue “para asegurarme de que tuviéramos una presencia estadounidense continua en la estación espacial”, según contó Vande Hei a ABC News, siendo “el único estadounidense en la estación espacial durante aproximadamente una semana”.

La extensión de su viaje ha permitido a la NASA conocer cómo se adaptan los astronautas durante un periodo más largo de tiempo en microgravedad, lo que aporta información para futuras “misiones al espacio profundo, de regreso a la luna y, finalmente, a Marte” según explica Space.com.

El viaje anterior del astronauta

Vander Hei ya hizo un viaje anterior a este, de 168 días en 2018 donde sintió “que el vuelo espacial es un gran sacrificio” y asegura que el viaje “fue duro” y se sentía mal cada vez que cometía errores.

“Esta vez, estoy en un lugar mejor. Creo que realmente estoy prestando atención a mi voz interior, tratando de decirme a mí mismo, 'sabes qué, tienes esto', y cuando cometes pequeños errores, simplemente trato de reírme de ello", explica. "Ha sido realmente agradable. Han sido realmente muchas experiencias increíbles".

Para ello, el astronauta dice que le ha ayudado meditar frente a la ventana más grande que tienen en las instalaciones. “Todas las mañanas, antes de que todos se despierten y con todas las luces apagadas, puedo sentarme y mirar las estrellas durante 20 minutos”, y asegura sentirse “muy, muy afortunado de tener esas experiencias”.

A diferencia de EE UU, cosmonautas rusos han realizado viajes espaciales más largos, teniendo el récord histórico durante casi 30 años el ruso Valeri Poliakov, que vivió un total de 437 días, 17 horas y 58 minutos en la estación espacial Mir de enero de 1994 a marzo de 1995.

Ante la posibilidad de alargarse de nuevo la misión, el astronauta declara que “felizmente me quedaría aquí arriba más tiempo, pero no me ofrecería como voluntario para quedarme más tiempo", dijo.