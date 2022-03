Falles.- El centre de València queda tallat al trànsit i reservat per als vianants fins a la matinada del 20 de març

No obstant açò, ha destacat que el tall no afecta als vehicles d'emergència i servici públic, que podran circular per l'àrea restringida.

El perímetre interior afectat pel tancament comprèn la marginal dreta de l'antiga llera del riu Túria, el pont de les Glòries Valencianes fins a la plaça d'Amèrica i les Grans Vies, inclosa la plaça d'Espanya i el pas inferior del passeig de la Petxina.

A més, dels vehicles d'emergència i de servici públic, podran accedir a l'àrea afectada pel tall els residents d'eixa zona per a eixir o entrar dels seus domicilis. Tots ells hauran d'acreditar-ho davant la Policia Local amb DNI, permís de circulació, rebut de l'Impost de Béns immobles (IBI), contracte de lloguer o qualsevol document que demostre la seua residència o propietat.

Els vehicles de càrrega i descàrrega que hagen de circular per l'àrea restringida podran fer-ho de 6.30 a 12.00 hores sense necessitat d'autorització encara que acreditant davant la Policia Local la direcció del subministrament mitjançant un albarà o qualsevol altre document.

Aquest permís no és aplicable per als transports especials i vehicles de càrrega perillosa, que necessiten les autoritzacions previstes en l'ordenança de mobilitat i en la normativa municipal.

Quan les necessitats de la circulació ho aconsellen, la Policia Local podrà ampliar el perímetre de les restriccions fins a la segona ronda de circumval·lació conformada per les avingudes de Peris i Valero, Pérez Galdós i Giorgeta, ha ressaltat el consistori.

Igualment, els agents municipals podran tallar al trànsit el perímetre format pel passeig de la Ciutadella, l'Albereda, l'avinguda de Blasco Ibáñez i Cardenal Benlloch segons les necessitats derivades del tret dels castells de focs artificials i, especialment, de la Nit del Foc, que se celebra a l'esplanada multiusos de l'antiga llera del Túria.

Els dies de repartiment de premis de falles, els autobusos de les comissions falleres podran realitzar les operacions de pujada i baixada dels seus integrants en l'avinguda de Navarro Reverter i en Guillem de Castro, així com en els llocs habilitats per la Policia Local per a açò, ha agregat l'administració local.

D'altra banda, durant l'ofrena de flors a la Verge dels Desemparats, les comissions falleres podran estacionar els autobusos que les traslladen fins al centre de València en el passeig de l'Albereda, en el carrer d'Almassora, el pont de les Arts, el carrer de Guadalaviar, Pla de la Saïdia, Mauro Guillén i Menéndez Pidal.

ORA I EMT

Així mateix, l'Ajuntament ha assenyalat que el servici d'estacionament regulat amb limitació horària (ORA) està suspès en tot el terme municipal de València fins a les 9.00 hores del 20 de març.

L'Empresa Municipal de Transports (EMT) ha reforçat els horaris i les freqüències de totes les línies d'autobusos per a adaptar-se als actes fallers i facilitar l'accés de veïnat i visitants al centre de València.

Des del Centre de Gestió de Trànsit del consistori es demana a la ciutadania que respecte les normes establides i que faça ús dels servicis públics per a desplaçar-se per la ciutat i per a acudir als actes fallers.