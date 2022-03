Bárbara Rey relata el "susto de muerte" que ha vivido a bordo de un tren por culpa de un cable

Le podría haber ocurrido a cualquiera, pero el hecho de que le haya sucedido precisamente a Bárbara Rey tiene un poco más de miga, no se puede negar. Y más si es ella quien luego lo relata a través de su Instagram para sus más de 52.000 seguidores. Y, tal y como lo ha relatado, se trata de un "susto de muerte" con ingredientes como un tren o un cable implicados.

Este martes, la actriz y vedete de 72 años viajaba en tren, muy tranquila, recostada en su asiento y escuchando música por sus auriculares, como una inmensa mayoría de viajeros. Y de repente se ha escuchado un zarpazo tremendo, un cable ha chocado contra el cristal en el que ella se apoyaba y por poco si no lo deja hecho añicos.

Ella está sana y salva y ha narrado los hechos uno por uno. "Tenemos un problema. Estamos en el AVE muchísima gente. Se ha roto un cable y resulta que se ha roto el cristal del maquinista de una forma total, que no puede ya conducir, y el que está justo donde yo iba sentada", ha comenzado explicando Rey, quien ha pedido a sus fans que se imaginasen "un susto de muerte".

"Y aquí estamos, tirados", ha continuado la también colaboradora. "No sabemos si nos va a recoger alguien o nos van a dejar aquí toda la vida. Yo me lo tomo con calma porque para qué me voy a poner yo a sufrir. No tengo ninguna necesidad", ha añadido mientras el tren seguía parado y aseguraba que seguiría contando más adelante, no sin antes asegurar que iba a poner una fotografía o vídeo de cómo había quedado su ventana. Y lo cierto es que ha tenido que ser para asustarse.

La ventana en la que iba sentada Bárbara Rey y se ha roto. Instagram Bárbara Rey

Bárbara Rey ha explicado que, del susto, el chico que tenía a su lado "se ha marchado y no ha vuelto". "Yo creo que se ha bajado hasta del tren", ha intentado bromear antes de cortar el vídeo y pasar a la imagen del cristal resquebrajado por completo.