Publicat el calendari de proves d'accés a estudis superiors d'Art Dramàtic, Plàstiques, Dansa, Disseny i Música

Segons s'estableix en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per a l'accés als ensenyaments oficials de Grau en els Centres de l'ISEACV en les àrees d'Art Dramàtic, Arts Plàstiques, Dansa, Disseny i Música, es requereix estar en possessió del títol de Batxillerat o haver superat la Prova d'Accés a la Universitat per a majors de 25 anys, així com la superació de la prova específica d'accés que acredite que les persones aspirants posseïxen els coneixements, habilitats i aptituds necessàries per a cursar els corresponents estudis.

Les dates per a la celebració de les proves s'accés en els diferents centres d'ISEACV són les següents: Escola Superior d'Art Dramàtic de València: de l'1 al 24 de juny de 2022; Escola Superior de Ceràmica de l'Alcora: 14 de juliol; Escola d'Art i Superior de Ceràmica de Manises: 14 de juliol; Conservatori Superior de Dansa d'Alacant: 13 i 14 de juliol; Conservatori Superior de Dansa de València: 11 i 12 de juliol; Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alacant: 8 de juliol; Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi: 7 de juliol; i Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló: 15 de juliol.

En l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Oriola i realitzaran el 12 de juliol; Escola d'Art i Superior de Disseny de València: 11 de juliol; Conservatori Superior de Música d'Alacant: del 27 al 29 de juny; Conservatori Superior de Música de Castelló: de l'11 al 13 de juliol; i Conservatori Superior de Música de València: del 20 de juny a el 1 de juliol, detalla la Conselleria d'Universitats en un comunicat.

La inscripció a les proves específiques es realitzarà telemàticament a través del programa de gestió ARTIC amb el seu corresponent enviament de la documentació requerida als correus electrònics habilitats per a cada centre on se'n vaja a realitzar la prova i el pagament de la taxa establida per import de 74,20 euros.La informació està en